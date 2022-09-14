"ترفيه وسفر أقل": كيف سيتغير إنفاق العائلات الأسترالية في الفترة المقبلة؟

النقاط الرئيسية قفز مؤشر الإنفاق على السيارات وفق تقرير مصرف الكمونولث بنسبة 13.3% شهريًا في آب أغسطس

وانخفض مؤشر الانفاق على الترفيه بنسبة 7.2% الشهر الماضي

يسلط التقرير الضوء على اتجاه عام بالاقتصاد بما يتعلق بإنفاق الأسر

قفز مؤشر الإنفاق على السيارات وفق تقرير مصرف الكمونولث بنسبة 13.3% شهريًا في آب أغسطس، مما يشير إلى انفراج في هذا القطاع بعد تخبط طاله بسبب تعطل سلاسل التوريد عالمياً.





أما في القطاع العقاري، فارتفع مؤشر شراء المنازل بمقدار 10٪ على أساس شهري في آب/أغسطس بعد شهرين من التراجع. ولكن على أساس سنوي، لا يزال شراء المنازل في اتجاه سلبي عند 23.6-%.





وكان لافتاً ارتفاع مؤشر الإنفاق على الصحة واللياقة بنسبة 7.2% الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة الإنفاق على الصحة وذلك ضمن سياق ارتفاع المؤشر أيضاً على أساس سنوي بمقدار 4.6%.





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ويرى المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله جوانب ايجابية في هذا التقرير: "ما يحدث الآن كان الهدف من زيادة معدل الفائدة ألا وهو تخفيض الطلب على السلع والخدمات غير الاساسية."



الدخل التقديري هو الدخل المتبقي للأفراد بعد الإنفاق والاستثمار والادخار والضريبة والسكن.

وأوضح عبدالله ضمن هذه الحلقة من بودكاست "مال واقتصاد" أن التقرير المذكور أشار إلى ارتفاع 0.8% في الانفاق بشكل عام وهي نسبة منخفضة بالنسبة لاقتصاد بحجم الاقتصاد الأسترالي.



(AAP)

يبني مصرف الكومنولث مؤشره على بيان المدفوعات للمصرف وهذا ما يمنحه ميزة إضافية لناحية الدقة.

وبالنظر إلى نفقات غير أساسية أخرى، نجد من التقرير أن مؤشر السفر انخفض بمقدار 3.9% شهريًا في آب/ أغسطس، ولكنه ارتفع بنسبة 141.2% سنويًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





وانخفض مؤشر الترفيه بنسبة 7.2% الشهر الماضي بعد أن حقق القطاع مكاسب كبيرة في تموز/يوليو وفي ذلك إشارة إلى أثر الرفع الأخير لسعر الفائدة بقرار من مصرف الاحتياط.





وأشار المحلل الاقتصادي إلى ان التقرير استند أيضاً إلى بيانات مستخلصة من محرك البحث غوغل: " يسلط التقرير الضوء على اتجاه عام بالاقتصاد قيما يتعلق بإنفاق الأسر. المستهلكون بدأوا بالفعل بتغيير خطط الإنفاق ولذلك نأمل أن يؤدي ذلك إلى أثر ايجابي على أرقام التضخم."



Goverment must boost spending: OECD Source: AAP ولكن أرقام التضخم في أستراليا والعالم مرتبطة بشكل أو بآخر بالتضخم في الولايات المتحدة، ولعل انخفاضها هناك إلى 7.8% على أساس شهري أعطى الأمل بانفراج على الصعيد المحلي.





واستطرد عبدالله قائلاً: "نحن معرضون هنا كاقتصاد اصغر ولكن يخضع لنفس الأسس في الولايات المتحدة إلى ارتفاع التضخم بحلول نهاية العام الحالي لأن مصرف الاحتياط تأخر في رفع أسعار الفوائد مقارنة بمصارف احتياط اخرى في الولايات المتحدة ونيوزلندا مثلاً."





وبالنسبة لأسعار المشتقات النفطية، ذكّر المحلل الاقتصادي بانتهاء العمل بتخفيض ضريبة البنزين في 29 أيلول/سبتمبر الجاري: "ستعود أسعار البنزين لترتفع ما سيضيف أعباء إضافية على كاهل العائلات. هناك عامل آخر مهم وهو قرار مجموعة اوبك+ خفض الانتاج بمقدار 100 الف برميل يومياً، استجابة لانخفاض الطلب العالمي وللحفاظ على سعر البرميل فوق حاجز 90 دولار."





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