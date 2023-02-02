"تصريحات غريبة": صحافي من لندن يقرأ بين سطور خطاب بيني وونغ في لندن

النقاط الرئيسية طلبت وزيرة الخارجية من المملكة المتحدة "مواجهة ماضيها الاستعماري" في الباسيفيك ضمن خطاب لها في جامعة في لندن.

تأتي هذه التصريحات لوزيرة الخارجية الاسترالية في وقت تسعى بريطانيا فيه للحضور بقوة في منطقة الباسيفيك وسط تململ من بعض الجزر من سرقة آثار وحتى خروج بعضها من عباءة التاج البريطاني.

الصحافي أحمد زكي يرى أن هذه التصريحات لوزيرة الخارجية كانت أقرب إلى آراء شخصية ولا تمثل بالضرورة موقف أستراليا الرسمي.

في خطاب تاريخي ألقته في Kings College في لندن، سلّطت السناتور وونغ الضوء على الروابط العميقة بين البلدين، قائلة إن العديد من الأستراليين استمروا في اعتبار أنفسهم بريطانيين بعد نشوء الاتحاد الفيدرالي منذ أكثر من قرن.





ولكنها أردفت قائلة: "لكن مع تغير طبيعة دولنا، تغيرت منطقتنا بل وعالمنا، كذلك تغيرت طبيعة علاقتنا". واعتبرت وونغ أن الدول المستعمرة ستتاح لها "الفرصة لإيجاد أرضية مشتركة " مع دول المحيط الهادئ من خلال اكتساب فهم أفضل للماضي.





وأوضحت وونغ أن خطابها كان يهدف إلى تشجيع المملكة المتحدة على الحديث عن ماضيها في جهد مماثل لكيفية مشاركة أستراليا "لتاريخها متعدد الأوجه" مع العالم.





واستطردت قائلة: "كنت أؤكد نقطة حول التاريخ وأتحدث عن هويتنا. إذا كنا قادرين على التحدث عن هذا التاريخ متعدد الأوجه، فإن ذلك يمنحنا قدرة أكبر على التعامل مع بلدان منطقتنا ".



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Australia's ambassador to China summoned amid diplomatic row: report Source: AAP كما أكدت وونغ مجددًا أن علاقة أستراليا وتحالفها مع المملكة المتحدة كان وما زال قويًا وجزءًا من نسيج مستقبل الأمة على حد وصفها.





تحدثنا إلى الصحافي والكاتب المقيم في لندن أحمد زكي والذي تحدث بداية عن انطباعه الأولي عن تصريحات وونغ: "أعتبر أن ما أدلت به وونغ يبقى ضمن سياق اراء شخصية لسيدة تشعل منصب وزيرة الخارجية. كانت وونغ تتحدث في جامعة وما قالته أقرب لآراء ناشط سياسي أو باحث في دراسات ما بعد الاستعمار. الحقيقة بريطانيا لم ترد رسمياً على وونغ والصحافة هنا لم تنظر لهذه التصريحات بشكل جدي."





ويرى زكي أن تصريحات وونغ "غريبة إلى حد ما" لأنها وزيرة خارجية دولها لديها ماض مربك ومعقد في التعامل معا السكان الأصليين.





وتابع قائلاً: "تصدر هذه التصريحات عن وزارة خارجية دولة شاركت في حرب العراق في 2003 مع الولايات المتحدة. لم توضح الوزيرة وونغ كيف لبريطانيا مواجهة ماضيها الاستعماري ولم تتحدث أيضاً عن الحاضر الاستعماري الحالي للصين في افريقيا."



انتقاد الماضي الاستعماري البريطاني في مكانه ولكنه يبقى اقل وطأة من التاريخ الاستعماري لفرنسا أو بلجيكا.

تأتي هذه التصريحات لوزيرة الخارجية الاسترالية في وقت تسعى بريطانيا فيه للحضور بقوة في منطقة الباسيفيك وسط تململ من بعض الجزر من سرقة آثار وحتى خروج بعضها من عباءة التاج البريطاني.





وتحدث الصحافي اللندني عن اتضاح ملامح المنافسة الاستراتيجية بين الصين من جهة والحلف الأمريكي الأسترالي البريطاني من جهة أخرى: "هناك سعي صيني لتوسيع المجال الحيوي لها ولكنها تصطدم بدول في المنطقة مثل فييتنام وأستراليا. استراليا ما زالت تنظر إلى الصين كعدو مستقبلي ومن هنا جاءت صفقة الغواصات. اميركا تريد التعاون مع استراليا وبريطانيا وان يكون التحالف بين الحكومات مستقر."





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