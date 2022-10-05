زوجة السفير الأردني في كانبرا تطلق البازار الدبلوماسي الأول تحت رعاية زوجة الحاكم العام لأستراليا

النقاط الرئيسية: لبنى كريشان زوجة السفير الأردني في كانبرا علي كريشان وعميد السلك الدبلوماسي تشغل منصب رئيسة رابطة زوجات السفراء

تجد السيدة لبنى أن للعمل الدبلوماسي دور كبير في نقل صورة جميلة عن الوطن ونقل الثقافة ومشاركتها مع باقي الثقافات

أعلنت السيدة لبنى عن انطلاق أول بازار دبلوماسي دولي خيري في 12 تشرن الثاني لدعم مركز أبحاث أمراض الأطفال في كانبرا

سعادة السفير علي كريشان، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في كانبرا منذ عام 2016، كما تم تعيينه عميداً للسلك الدبلوماسي من قبل الحاكم العام لأسترالية في بداية هذا العام.





وزوجة السفير علي، السيدة لبنى كريشان تترأس رابطة زوجات السفراء، أكدت على دور العاملين في السلك الدبلوماسي في توطيد العلاقات بين البلد المتواجدين فيه من جهة والوطن من جهة أخرى، وعكس صورة جميلة عن البلد القادمين منه.





وبحسب السيدة لبنى للعمل الدبلوماسي جانب إيجابي وجانب سلبي على صعيد العائلة، ومن سلبيات هذا المجال الابتعاد عن الوطن والأهل مما يشكل عبء إضافي على العائلة، لكن أوضحت أيضاً أن التعرف على ثقافات أخرى يضيف الكثير من المعرفة والثقافة للأولاد خاصة.





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دائماً ما تجد أولاد الدبلوماسيين لديهم ثقافة عالية من خلال التنوع الثقافي والحضاري الذي يعايشونه

وتجد السيدة لبنى أستراليا بلد جميل جداً، كما أبدت إعجابها الشديد بالتنوع الثقافي في أستراليا "مما لفت انتباهي في استراليا هو التنوع والتعدد الثقافي والعرقي، وقبول الأخر والاحترام المتبادل".





ودرست السيدة لبنى الإعلام لكن العمل في المجال الدبلوماسي أبعدها عن هذا المجال "عملت كمراسلة في إحدى القنوات الأردنية و اضطررت أن اتوقف بسبب السفر".





وعن عملها في أستراليا أوضحت السيدة لبنى أنها تترأس رابطة زوجات السفراء، كون زوجها السفير علي كريشان عميد السلك الدبلوماسي، هذه الرابطة تجمع زوجات وأزواج السفراء لتوطيد العلاقات ما بين الدبلوماسيين، وتبادل الخبرات، كما تقيم الرابطة الكثير من النشاطات الاجتماعية.



وكما أعلنت السيدة لبنى عن انطلاق أول بازار دبلوماسي خيري تحت رعاية رابطة زوجات السفراء، تحت رعاية زوجة الحاكم العام لأستراليا، وسيقام في حديقة الحاكم العام بمشاركة عدد كبير من السفراء و البعثات الدبلوماسية في الـ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر.





ومن أهداف هذا النشاط توطيد العلاقات الدبلوماسية، وتبادل الثقافات، حيث سيتم بيع منتجات تقليدية ومأكولات وحرف يدوية بالإضافة لعروض فلكلورية، سيتم جمع ريع هذا البازار لصالح مركز أبحاث أمراض الأطفال في كانبرا.





ستواكب أس بي أس سير هذا البازار في العاصمة كانبرا.



استمعوا إلى اللقاء كاملا مع السيدة لبنى كريشان في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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