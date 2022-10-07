"حبٌّ بلا ندم": كيف تجرأت تقى وسيلين على طرح مواضيع شائكة

النقاط الرئيسية تقى شكر وسيلين خوري تقدمان مسرحية جديدة

"حب بلا ندو" تطرح مواضيع شائكة مثل الحب والعنف والتحرش

الممثل ماجد شكر يشجع الجيل الجديد على التوعية من خلال المسرح

سيلين خوري هي شابة أسترالية من أصل لبناني، تخرجت من كلية الحقوق وتعمل في حقل القانون الجنائي،





وتقى شُكر هي شابة أسترالية من أصل عراق، تخرجت من كلية التعليم وتعمل كمدرسة. التقت الشابتان وقررتا معا أن تكتبا قصة لمسرحية اجتماعية، وأن تكونا بطلتي المسرحية في نفس الوقت.





أهو تعدد مواهب أم شغف في الحديث عن قضايا وقصص شاهدتها سيلين وتقى في المجتمع وأرادتا معا طرحها على خشبة المسرح؟





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من المشاركين في التمثيل أيضا الفنان ماجد شكر، وهو فنان استرالي من أصل عراقي، ووالد تقى.





فمن أين جاء التعاون بين سيلين وتقى؟ وكيف يشعر الأب عندما تكون ابنته معه على خشبة المسرح؟





مسرحية "حب بلا ندم" أو بالإنجليزية Love without Remorse تعرض قصة محامٍ ناجح يتزوج من شابة مشهورة في عالم التأثير والترويج، بعد أن اضطرت لترك مهنة الطب بسبب تحرش من قبل احد الأطباء في العمل. يدخل في حبكة القصة تأثير الأهل على الزوجين الشابين، وكيف ينقلب الزوج على زوجته بعد حديث مع والده.





مواضيع الحب والزواج والعنف والتحرش في العمل وضغط الوالدين والمجتمع، كلها أمور يصعب الحديث عنها. لكن سيلين خوري وتقى شكر، تريان أنه من المهم طرحها.





قدم العرض الأول على مسرح Cracked Actors Theatre في ملبورن لكن المسرحية سوف تعرض في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2023.



في حديث مع SBS Arabic24 قالت الكاتبة تقى شكر إنها تعرفت على المسرح والتمثيل من خلال والدها ماجد شكر وهي لا تزال صغيرة جدا.



وذكرت إنه ورغم صعوبة الحديث عن تلك المواضيع يبقى من الضروري طرحها وقالت:





"نحن نعيش بعالم صعب وفي كل مجتمع، المرأة عليها أن تحارب من أجل قضاياها".





وأضافت: "أنا محظوظة لأن عندي أهل قدموا لي الدعم والثقة".





أما الفنان ماجد شكر، فرأى أنه من الصعب طرح هذه القضايا، لكنه عبّر عن فخره بأن تتناول ابنته هذه المواضيع ككاتبة وممثلة بالاشتراك مع سيلين خوري.





"وجود تقى يشعرني بالفخر لأنها الكاتبة بالاشتراك مع سيلين، وعندها الشجاعة أن تتناول هذه المواضيع دون خوف أو خجل، وهذا المطلوب من الجيل الجديد".



وتقول السيدة برناديت خوري وهي والدة كاتبة نص المسرحية إنها أصرت دائما على تشجيع ابنتها على تحقيق ما تحب.





"كوني مثلما تشائين أن تكوني لكن عليك أن تكوني قوية".





أما سيلين خوري، التي أسست شركة مسرح باس م Thespian Theatre Company ، فتقول إنها شعرت أن عليها مسؤولية طرح هذه القضايا خاصة وأن معظم الجمهور الذي يحضر مسرحياتها يكون من الأستراليين العرب.





"شعرت أن علي مسؤولية لنقول ونبين قصصا مهمة للجالية حول قضايا لا نتكلم عنها مثل الزواج المختلط والعنف. هذه القضايا تحصل كل يوم، وستبقى، ويجب أن نتحدث عنها، وليس هناك عيب في ذلك".





وتشير سيلين إلى أهمية طرح هذه القضايا لأنه من خلال الحديث عنها "يشعر الشخص المتأثر بها بأنه ليس وحيدا، ولا يعود هذا الشيء عيبا".



استمعوا إلى لقاءات مع الكاتبة المسرحية تقى شكر، ووالدها الممثل ماجد شكر، ثم لحديث مع السيدة برناديت خوري، والكاتبة سيلين خوري في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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