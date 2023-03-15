"أغنيتك خبز الكلام": مارسيل خليفة يفوز بجائزة محمود درويش للإبداع 2023

TUNISIA-CULTURE-FESTIVAL

Lebanese singer Marcel Khalife performs during the 54th edition of the International Carthage Festival at the Roman amphitheatre in Carthage, on the eastern outskirts of the capital Tunis, on July 26, 2018. Source: AFP / FETHI BELAID/AFP via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أعلنت جائزة محمود درويش أسماء الفائزين لعام 2023 خلال احتفال أقيم في قاعة الجليل بمتحف محمود درويش في رام الله أمس الاثنين، بالتزامن مع ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطيني الراحل.

وقد حصل الفنان اللبناني مارسيل خليفة على الجائزة في فئة المبدع العربي. وقال فتحي البس المدير العام لمؤسسة محمود درويش ومنسق الجائزة إن مارسيل تبرع بالقيمة المالية للجائزة لصالح مشروعات المؤسسة.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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