"أغنيتك خبز الكلام": مارسيل خليفة يفوز بجائزة محمود درويش للإبداع 2023

أعلنت جائزة محمود درويش أسماء الفائزين لعام 2023 خلال احتفال أقيم في قاعة الجليل بمتحف محمود درويش في رام الله أمس الاثنين، بالتزامن مع ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطيني الراحل.





وقد حصل الفنان اللبناني مارسيل خليفة على الجائزة في فئة المبدع العربي. وقال فتحي البس المدير العام لمؤسسة محمود درويش ومنسق الجائزة إن مارسيل تبرع بالقيمة المالية للجائزة لصالح مشروعات المؤسسة.





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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