بريسيليا طرباي ملكة جمال الاغتراب اللبناني في أستراليا لعام 2022

النقاط الرئيسية:
- أقيم حفل في سيدني لملكات جمال الاغتراب اللبناني في أستراليا
- بريسيليا طرباي تتوج ملكة جمال الاغتراب اللبناني في أستراليا لعام 2022
- بريسيلا من مدينة برزبن وهي طالبة علم نفس
تحدثت بريسيليا عن تجربتها في حفل التتويج الذي أقيم في سيدني، وهي أسترالية من أصل لبناني من مدينة برزبن، تبلغ من العمر 21 عام وهي طالبة علم النفس.
وألقت بريسيليا الضوء على الجانب الإنساني في شخصيتها، فهي ترغب بإنشاء جمعية خيرية لمساعدة لبنان في الظروف الحالية.
Pricillia Tarabay
وأبدت الملكة المتوجة في سيدني عن رغبتها بالذهاب الى لبنان للمشاركة بمسابقة ملكات جمال الأغتراب اللبناني، التي تجمع الملكات المتوجات من كافة دول الاغتراب، كما أنها ستسعى لتمثيل لبنان ولتكون وجه للبنان في أستراليا.
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ولا تجد بريسيليا الجمال الخارجي كاف، فتعتبر أن الذكاء والعلم صفات مهمة، فالجمال الخارجي يكمل الجمال الداخلي، كما أنها تشير أن على الناس التخلي عن الطمع في الأشياء المادية، وحب المال وتعتبرها تشكل مشكلة كبيرة في الحياة الإجتماعية.
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