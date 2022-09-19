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بريسيليا طرباي ملكة جمال الاغتراب اللبناني في أستراليا لعام 2022

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نشر في: 19/09/2022 7:16pm
By Rayan Barhoum
تقديم: Rayan Barhoum, Iman Reman
المصدر: SBS

أُقيم في سيدني حفل تتويج ملكة جمال الاغتراب اللبناني في استراليا لعام 2022، وفازت باللقب فتاة من مدينة برزبن تدعى بريسيليا طرباي.

نشر في: 19/09/2022 7:16pm
By Rayan Barhoum
تقديم: Rayan Barhoum, Iman Reman
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية:
  • أقيم حفل في سيدني لملكات جمال الاغتراب اللبناني في أستراليا
  • بريسيليا طرباي تتوج ملكة جمال الاغتراب اللبناني في أستراليا لعام 2022
  • بريسيلا من مدينة برزبن وهي طالبة علم نفس
تحدثت بريسيليا عن تجربتها في حفل التتويج الذي أقيم في سيدني، وهي أسترالية من أصل لبناني من مدينة برزبن، تبلغ من العمر 21 عام وهي طالبة علم النفس.
Miss Lebanon in Australia
Pricillia Tarabay
وألقت بريسيليا الضوء على الجانب الإنساني في شخصيتها، فهي ترغب بإنشاء جمعية خيرية لمساعدة لبنان في الظروف الحالية.

وأبدت الملكة المتوجة في سيدني عن رغبتها بالذهاب الى لبنان للمشاركة بمسابقة ملكات جمال الأغتراب اللبناني، التي تجمع الملكات المتوجات من كافة دول الاغتراب، كما أنها ستسعى لتمثيل لبنان ولتكون وجه للبنان في أستراليا.

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ولا تجد بريسيليا الجمال الخارجي كاف، فتعتبر أن الذكاء والعلم صفات مهمة، فالجمال الخارجي يكمل الجمال الداخلي، كما أنها تشير أن على الناس التخلي عن الطمع في الأشياء المادية، وحب المال وتعتبرها تشكل مشكلة كبيرة في الحياة الإجتماعية.

ستمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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