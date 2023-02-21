سعد لمجرد يخضع للمحاكمة أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاغتصاب وزوجته تقول إنه "يحترم المرأة"

Moroccan Singer Trial

Moroccan singer Saad Lamjarred performs during a concert in Casablanca, Morocco, Jan. 15, 2016. The trial of Moroccan singer Saad Lamjarred, who is accused of aggravated rape and assault, started in Paris on Monday. The 37-year-old Lamjarred, who is famous on the Arab pop music scene, allegedly raped a French woman at a luxury hotel on the Champs-Elysees in October 2016 while he was under the influence of alcohol and cocaine. (AP Photo) Source: AP / STR/AP

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

قدّمت السيدة غيثة العلاكي شهادتها في قضية اتهام زوجها الفنان المغربي سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي بتهمة اغتصابه فتاة فرنسية، مؤكدةً أن زوجها لا يمكنه ارتكاب مثل هذه الأفعال.

وأشارت العلاكي إلى أنها على مقربة منه منذ 10 سنوات وتلمس احترامه الكامل للمرأة وأشارت إلى أن سعد قدم لها روايته لما حدث مع الفتاة وهي تصدقه.

اعترف لمجرد أمام المحكمة بأنه ارتكب "بعض الأخطاء" من بينها تناول المخدرات ولكن بكميات محدودة وفي مناسبات خاصة.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


شارك

اخترنا لك

Centrelink

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

Daily News Roundup (2).jpg

حادث سير مروّع في سيدني يودي بحياة شابين من أصول لبنانية والشرطة تحقق

12:26
Dr Tamim Darwish_ AAP.jpg

الدكتور تميم درويش يكشف أسرار 'الكبسولة المشعة' التي أثارت الذعر في أستراليا

14:21
SBS

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

13:43
Daily News Roundup.jpg

'لا تخشوا الحديث عن الموت': سمر عون شخصية العام تروي قصتها مع المرضى في ساعاتهم الأخيرة

11:47
20230122_173745.jpg

'العراق يولد المبدعين': منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يكرم أبناء الجالية المتفوقين

AUSTRALIA-SYDNEY-COVID-19-BORDER REOPENING

'كن مستعدا للسفر': اليك أحدث نصائح السفر من الحكومة الاسترالية

13:32
تظاهرات کننده‌ای در حال حمل کردن یک شعار حمایت از پناهندگان

الولايات المتحدة تمنح مواطنيها فرصة كفالة للاجئين: هل يمكن أن تحتذي أستراليا بحليفها السياسي؟

Latest podcast episodes

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 22/2/2023

NY: Vigil For Earthquake Victims In Turkey, Kurdistan and Syria

"على هذا الفلق تحديدًا ستتوالى الزلازل الارتدادية": الهزات الارتدادية متى تهدأ؟

World - Arabic.jpg

نشرة اخبار الصباح 22/2/2023

Al Kamal23.jpeg

في اليوم العالمي للغة الأم: مدرسة الكمال العربية في ملبورن تحتفل بمرور 41 عاما على تأسيسها