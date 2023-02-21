سعد لمجرد يخضع للمحاكمة أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاغتصاب وزوجته تقول إنه "يحترم المرأة"

قدّمت السيدة غيثة العلاكي شهادتها في قضية اتهام زوجها الفنان المغربي سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي بتهمة اغتصابه فتاة فرنسية، مؤكدةً أن زوجها لا يمكنه ارتكاب مثل هذه الأفعال.





وأشارت العلاكي إلى أنها على مقربة منه منذ 10 سنوات وتلمس احترامه الكامل للمرأة وأشارت إلى أن سعد قدم لها روايته لما حدث مع الفتاة وهي تصدقه.





اعترف لمجرد أمام المحكمة بأنه ارتكب "بعض الأخطاء" من بينها تناول المخدرات ولكن بكميات محدودة وفي مناسبات خاصة.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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