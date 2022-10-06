والدة فتاة تعرضت لحادث سكوتر كهربائي تحذر من أن الاصابات خطرة وغير مغطاة بالتأمين

النقاط الرئيسية سيدة تعرضت أبنتها لحادثة سكوتر تقول أن التجربة مخيفة

حوادث السكوتر الكهربائي غير مغطاة بالتأمين وعلى العائلة تحمل نفقات العلاج

الأم تنصح الاهالي بتوعية الشباب حول مخاطر السكوترات وضوروة توخي الحذر

قالت والدة فتاة إن حوادث السكوترات الكهربائية المستخدمة حاليا بكثرة مخيفة وتتسبب باصابات خطيرة، مؤكدة أن هذه الحوادث غير مغطاة بالتأمين.



وقالت سحر بدوي، من ملبورن، لأس بي أس عربي 24 إن ابنتها الشابة عانت من حادثة سكوتر وتم نقلها على الأثر إلى المستشفى للعلاج وهي بخير الآن لكنها اكتشفت أن عليها دفع كافة تكاليف العلاح وحتى رسوم نقل أبنتها بسيارة الاسعاف لكون هذه الحوادث غير مغطاة بالتأمين رغم أن السكوتر كان مستاجراً وتابعة لشركة.



هذا وأثار حادث مقتل شاب في مقتبل العمر الاسببوع الماضي جراء أصابات خطيرة في الرأس بعد أن اصطدم السكوتر الكهربائي الذي يقوده بمطب لتخفيف السرعة في ضاحية Pascoe Vale بملبورن تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة حول سلامة الطرق واستخدامها لمستخدمي السكوترات الكهربائية والمشاة وحتى ايضا سائقي الدراجات النارية..



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The use of e-scooters in public areas is prohibited in some Autralian jurisdictions. Source: Getty / Getty Images الحادثة التي حملت معها الحزن الكبير للمجتمع في ملبورن لفقدان هذا الشاب لحياته لم تكن الوحيدة التي وقعت لمستخدمي السكوترات الكهربائية في أنحاء ملبورن ومناطق اخرى من أستراليا مما حدا بالعائلات والناشطين بالمطالبة بتأمين الطرق ووضع قواعد سلامة واضحة لمستخدمي الطريق عامة ولسائقي السكوترات الكهربائية والدراجات النارية عامة.





شرطة فيكتوريا من جانبها اعلنت بالفعل أنها ستبدأ هذا الاسبوع بحملة لمتابعة استخدام السكوترات الكهربائية والملفت للانتباه أن الشرطة تقول إنه من القانوني شراء هذه السكوترات ولكن استخدامها يبقى محصورا بتسجيلها رسميا وإلا فان الشرطة ستصادر السكوتر وتصدر غرامة للمالك.





الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل قد تتم احالة مستخدمي السكوتر الكهربائي للمحكمة في حال عدم تسجيل المركبة (اي السكوتر) بحسب ما أكد مساعد مفتش شرطة فيكتوريا Darren Kenos في حديث له مع راديو اي بي سي أمس.





الغريب أيضاً أن تجارب السكوتر الإلكتروني بدأت بالفعل في شباط فبراير هذه السنة في وسط مدينة ملبورن ومناطق يارا و بورت فيليب وبالارات. ولكن خارج مناطق هذه التجارب ، تظل السكوترات الكهربائية في الغالب غير قانونية للقيادة على الطرق ولا يمكن استخدامها إلا في الممتلكات الخاصة.





وحتى تلك السكوترات التي في مناطق التجارب والتي تحمل الالوان البرتقالي والبيضاء والخضراء اي تابعة لشركات مرضخصة للعمل في المناطق المذكورة تبقى تعاني من انعدام من بعض شروط السلامة وتعمل بسرعات عالية.





الأامر لا يتطلب من مستأجر هذا السكوتر إلا وجود تطبيق على هاتفه المحمول يبين مكان وجود السكوترات ومبلغ بسيط لا يتعدى عشر دولارات ومعرفة قد تمون بسيطة في استخدام السكوتر للبدء بتشغيله واستخدامه في مناطق مزدخمة بالمارة والسيارات وبسرع عالية.



السيدة سحر بدوي تتحدث عن تجربتها مع حادثة ابنتها في هذا اللقاء الاذاعي.







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