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"أبي كان داعشيا": وثائقي عن أسر مقاتلي داعش يفوز بالجائزة الذهبية في منتدى الإعلام العربي

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Children at al-Hol camp

Children at al-Hol camp, which houses families of members of the Islamic State group, Syria, May 1, 2021. (AAP Image/AP Photo/Baderkhan Ahmad, File) Source: AP

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نشر في: 5/10/2022 11:36am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 5/10/2022 11:36am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
فاز فيلم "أبي كان داعشيا" من إنتاج "سكاي نيوز عربية" بالجائزة الذهبية للأفلام الوثائقية في منتدى الإعلام العربي بدبي.

ويتناول الفيلم مصير عائلات مقاتلي داعش المحتجزين في المخيمات بمناطق شمال شرقي سوريا.

ويسلط العمل الضوء على مصير هؤلاء الأطفال الذين قاتل آباؤهم في صفوف التنظيم خلال فترة سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا ويحملون أجنبية.

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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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