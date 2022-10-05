"أبي كان داعشيا": وثائقي عن أسر مقاتلي داعش يفوز بالجائزة الذهبية في منتدى الإعلام العربي

فاز فيلم "أبي كان داعشيا" من إنتاج "سكاي نيوز عربية" بالجائزة الذهبية للأفلام الوثائقية في منتدى الإعلام العربي بدبي.





ويتناول الفيلم مصير عائلات مقاتلي داعش المحتجزين في المخيمات بمناطق شمال شرقي سوريا.





ويسلط العمل الضوء على مصير هؤلاء الأطفال الذين قاتل آباؤهم في صفوف التنظيم خلال فترة سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا ويحملون أجنبية.





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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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