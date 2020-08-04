السيدة سناء أبو خليل: تعلمت الانكليزية من خلال القاموس الذي جلبته معي وأنا بعمر 16 عاماً

النقاط الرئيسية وصلت السيدة سناء أبو خليل إلى أستراليا عام 1982 قامة من لبنان، البلد الذي نشأت وترعرعت فيه

تزوجت بعمر صغير جدا وهو 16 عاماً. لم تكن أستراليا ببالها. كنت أحلم بالسفر إلى أميركا. ولكن زواجي هو الذي جاء بي إلى أستراليا

كيد الحنين الأول يبقى للوطن الأم وهو فلسطين الذي انحرمت منه ولم تره وانما سمعت قصصاً عنه من أهلها

وصلت السيدة سناء أبو خليل إلى أستراليا عام 1982 قامة من لبنان، البلد الذي نشأت وترعرعت فيه.



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وقالت لإذاعة أس بي أس عربي24 "أنا من أصول فسطينية ومولدة في لبنان ولدي الجنسية الأسترالية. الهدف الأساسي من وجودي في أستراليا هو الزواج. زوجي من اصول فلسطينية ومولود في لبنان ولدية الجنسية الأسترالية أيضا. ويكبرني بالعمر حوالي 14 عاماً."





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"تزوجت بعمر صغير جدا وهو 16 عاماً. لم تكن أستراليا ببالي ولا حلمي في العيش بها. كنت أحلم بالسفر إلى أميركا. ولكن زواجي هو الذي جاء بي إلى أستراليا."



وأضافت الناشطة الاجتماعية سناء أبو خليل "أكيد الحنين الأول يبقى للوطن الأم وهو فلسطين الذي انحرمت منه ولم اره وانما سمعت قصصاً عنه من أهلي. أنا مولودة في لبنان وهو وطني الثاني ولدي حنين كبير للبنان لان فيه إلى حد الان البعض من أهلي وصديقاتي وزميلاتي منذ أيام الدراسة."



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"أستراليا حققت لي جزءً كبيراً من أحلامي. أستراليا هي الوطن الذي احتضنني. أستراليا وفرت لي الأمان والاستقررا وحياة مريحة. أكيد كنا نبحث عن وطن بديل ومع ذلك هذا لا ينفي أن الوطن الأم لا يزال بداحلنا ونحن عشنا صراع ما بين الهوية والانتماء."





وتجد السيدة سناء أبو خليل نفسها في كل البلدان التي تعني لها الكثير وهي فلسطين ولبنان وأستراليا "أنا أجد نفسي بالكل. أنا فلسطينية الأصل، لبنانية المولد وأسترالية الجنسية. لا أستطيع أن أفصل حبي لأستراليا ولبنان وفلسطين."





وتابعت الناشطة الاجتماعية سناء أبو خليل "واجهت صعوبات كوني وصلت إلى استراليا وانا بعمر المراهقة. وأنجبت أطفالي الثلاثة وأنا لحالي ومعي زوجي الذي ساعدني ووقف جنبي وخفف عني غربيت والصعوبات. فهر رجل طيب ومحترم ويحب عمل الخير دائما."





"كانت اللغة الانكليزية من العوائق التي وقفت بطريقي في أستراليا رغم اننا ندرس اللغة الانكليزية في مدارس لبنان ولكن دراسة بسيطة. علمت نفسي بنفسي واعتمدت على نفسي بدءاً من البيت والاذاعات والتلفزيون والصحف والقاموس الذي جلبته معي إلى أستراليا. ساعدني كثيراً في ترجمة الكلمات والعبارات والجمل."





وأعطت السيدة سناء أبو خليل بعض النصائح من خبرتها الطويلة هنا في أستراليا قائلةً "الحياة بحاجة إلى جهاد ونضال وصبر وحاولوا الاندماج بالمجتمع الأسترالي وعدم الانغلاق لان أستراليا فيها مجال كبير والانسان يستطيع تحقيق كل أحلامه."





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