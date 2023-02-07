"قصتي": مصري أسترالي يحارب مع القوات الجوية ويُحي التراث الفرعوني في ولاية فيكتوريا

النقاط الرئيسية: قاد مؤسسات مجتمعية عدة وحصل على جوائز تكريمية متعددة آخرها في يوم أستراليا الوطني عام 2023.

اشترى 20 فداناً لإقامة قرية فرعونية لإحياء التراث المصري في أستراليا.

لم يكن يحلم بالسفر إلى استراليا فقد كان يعتبرها من بلاد " الواق الواق".

ضمن بودكاست" قصتي" يسرد الضابط السابق في القوات الجوية الأسترالية ل أس بي أس عربي سيرة هجرته وكيف اعتبر نفسه من المحظوظين في حياته ليهاجر لأستراليا التي كان يعتبرها من بلاد " الواق الواق" عندما كان في مصر وهي الجملة الشعبية في العامية المصرية للبلاد البعيدة المجهولة.





عاصم عبد الحليم سويد أو سام حليم، هو من أبناء الجيزة المصرية والده موظف مكافح أب ل9 من الأبناء، سام هو الثالث بينهم.





تخرج من الجامعة في تخصص اللغة الإنجليزية وتوظف في المدرسة السعيدية في مصر.



في رحلة مدرسية مع الطلبة، قادته الصدفة ليتعرف على زوجته الأسترالية، حيث تعرضت لمضايقة أحد المارة لها فساعدها، ليرتبط بها.





عام 1976 اضطر للذهاب إلى أستراليا بناء على طلب زوجته لولادة طفلتهما الأولى.





كان استقراره المبدئي في كانبيرا حيث تقطن عائلة زوجته.





عن تلك المرحلة يقول: " بدأت البحث عن عمل لإعانة عائلتي الصغيرة، فعملت بالقطعة لمدة سنة إلى أت وجدت وظيفة عامل مطبخ في إحدى القواعد الجوية العسكرية بعقد دائم".





لعبت الأقدار دوراً إيجابياً آخر في حياته، إذا بعد مرور سنة وهو يعمل في المطبخ، وفي زيارة تفتيشية لقائد القاعدة سأله ألست حاصلا على مؤهلات علمية عالية فلماذا أنت في المطبخ فرد عليه أنه لم يجد عملا لذا هو هنا، فاقترح عليه الانضمام للجيش فهم بحاجة لموظفين بمؤهلاتك.



تقدم للوظيفة ونجح في كل الامتحانات حتى انضم للتدريبات والتأهيل وليكون العربي المصري الوحيد الذي انتسب لها ويحصل على أعلى درجات فيها كلية أدنبرا.





عام 1980 انتقل للقاعدة الجوية في ولاية فيكتوريا، وليبدأ في رحلة مهنية موفقة وصفها بأنها أروع تجربة مهنية خاضها في حياته، لكنه في تلك الأثناء انفصل عن زوجته الأسترالية.





ساقته الأقدار ليكون مرشحًا كضابط ضمن القوات الأسترالية في حرب الخليج الأولى وليثبت وجوده ليصل لرتبة Sargent Flight.



بعد انتهاء مهمته في الخليج، طلبت القوات البريطانية الاستعانة بخدماته، فعمل هناك وتعرف على زوجته الثانية البريطانية وخاض حياة مهنية ناجحة توجت بدعوته مع زوجته في قصر "باكنجهام" لتكرمه الملكة إليزابيث شخصياً مثنية على جهوده وإنجازاته. وأرسلت له خطاب شكر شخصي لا يزال يحتفظ به.





عن ذلك اللقاء قال: "كان لقائي مع الملكة إليزابيث من أروع اللحظات، فهي شخصية لطيفة".





عام 2001 كان عام التقاعد من الخدمة العسكرية لدى سام، ولحبه للعمل، اشترى فندقًا ومطعمًا في إحدى المناطق الريفية في ولاية فيكتوريا ويعمل على تطويرهما.



من حبه لمصر وأستراليا، يعمل سام حاليًا على تنفيذ مشروع يربط أستراليا بمصر، حيث اشترى 20 فداناً لإقامة قرية فرعونية لإحياء التراث المصري في أستراليا، ويتواصل مع عالم الآثار المصري المعرف البروفيسور زاهي حواس.





علمته الحياة حب العطاء، لذلك خدم مجتمعه الأسترالي المحلي في مناح عدة، حيث شارك في الجائحة بتجهيز وطبخ بنفسه مع عائلته وجبات وتم توزيعها على المحتاجين.





ترأس مراكز مجتمعية عدة، وحاز على جوائز تكريمية كثيرة آخرها في يوم أستراليا عام 2023.







كمهاجر عربي، أحث تغييراً مهما بجهوده لتغيير العقلية لدى المسؤولين الكبار في استراليا، وبذل مجهوداً كبيراً مع المسؤولين في الحكومة وقادة المجتمع لسنّ تكريمٍ سنوي لتكريم المحاربين في القوات الأسترالية من السكان الأصليين بدأه عام 2006 وعمل أول حفل تكريمي لهم في مطعمه، ورغم أنه لم يحضر القادة الرئيسين في حينه إلا أنه استمر ورسخ هذا التكريم سنويًا فأحدث المصالحة ليتم التكريم الرسمي بحضور القادة وهو ما اعتبره أكبر إنجاز له في حياته.





ودعا أبناء الجالية العربية العطاء والحب لبناء استراليا " فهي بلدنا ومستقرنا وتستحق منا الكثير".





وأضاف: كجالية عربية في استراليا نتميز بمزيج ثقافتين هامتين العربية والأوروبية وهذا يمنحنا الكثير من القوة لبناء أستراليا.





للاستماع لبودكاست "قصتي" وتفاصيل مشوقة مع الضابط السابق في القوات الجوية الأسترالية سام حليم. يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



