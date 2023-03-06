نادين نسيب نجيم تتلقى هدية من ميسي. فماذا أرسل أفضل لاعب في العالم للفنانة اللبنانية؟

فاجأت نادين نسيب نجيم متابعيها على وسائل التواصل الإجتماعي بالإعلان عن هدية من لاعب الكرة الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي.





واستعرضت نجيم عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الهدية التي تلقتها من أفضل لاعب في العالم وجاءت مخصصة لابنها جيوفاني.





تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.







