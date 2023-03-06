نادين نسيب نجيم تتلقى هدية من ميسي. فماذا أرسل أفضل لاعب في العالم للفنانة اللبنانية؟

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

فاجأت نادين نسيب نجيم متابعيها على وسائل التواصل الإجتماعي بالإعلان عن هدية من لاعب الكرة الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي.

واستعرضت نجيم عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الهدية التي تلقتها من أفضل لاعب في العالم وجاءت مخصصة لابنها جيوفاني.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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