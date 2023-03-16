نيو لوك: تعرفوا على شكل بدلات وكالة الفضاء ناسا الجديدة (الصورة بالداخل)

كشفت وكالة الفضاء ناسا عن بدلتها الفضائية الجديدة المسماة "أرتيميس 3" في مركز هيوستن الفضائي في أول تحديث للبدلة منذ 40 عاما.





بدلات ناسا لن يقتصر استخدامها على المركبات الفضائية ولكن سيرتديها الرواد أيضا على سطح القمر بالأخص في القطب الجنوبي الذي لم يزره إنسان قط.





طورت ناسا البدلة الفضائية بالتعاون مع شركة "أكسيوم سبيس" ويغلب عليها اللون الأسود مع رقع من اللون الأزرق الداكن والبرتقالي على الكتفين والكاحلين مع ظهور الحرف "V" على الصدر.



Axiom Space chief engineer Jim Stein, left, bumps fists with deputy manager for extravehicular activity Russell Ralston while demonstrating a prototype spacesuit, Wednesday, March 15, 2023, in Houston. Source: AP / David J. Phillip/AP تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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