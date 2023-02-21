الحكومة الأسترالية تصدر إجراءات جديدة لحماية قطاعاتها الحيوية من الاختراق السيبراني

النقاط الرئيسية: القواعد الجديدة تتضمن التجهيز، والوقاية، وتعديل الممارسات المتبعة لتواكب أخطار الواقع وزيادة وعي المُشغلين بالتهديدات.

تأتي التعديلات قبل تقديم مدير عام منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية ASIO تقييمه السنوي للتهديدات التي تواجهها أستراليا.

هذه الإجراءات تُنظم التعاون بين المؤسسات قبل حدوث أي اختراق قد يؤثر على أمن واقتصاد وسيادة أستراليا.

أعلنت وزيرة الأمن السيبراني كلير أونيل بدء برنامج لإدارة المخاطر لحماية القطاعات الحيوية الحساسة في أستراليا كقطاعات الطاقة والمياه والغذاء والرعاية الصحية والنقل، وسلاسل التوريد والاتصالات من أي مخاطر سيبرانية.





وقالت الوزيرة: "إن القواعد الجديدة تتضمن التجهيز، والوقاية، وتعديل الممارسات المتبعة لتواكب الواقع ومخاطره وزيادة وعي المشغلين من التهديدات".





وأضافت: "أنه يجب استمرار ضمان أمن وسلامة الخدمات الأساسية للبلاد وحمايتها من أي تهديدات، بما في ذلك الأمن السيبراني، والمادي والموظفين، وسلسلة التوريد وكذلك الأخطار الطبيعية ".



مؤكدة ضرورة ضمان أن تكون هذه الإجراءات مُحدثة لحماية البنية التحتية الحيوية من التهديدات المتزايدة، وضمان بقاء هذه الخدمات الأساسية مستمرة لأننا نعتمد عليها جميعًا في حياتنا اليومية".





وقد أطلقت الحكومة أيضًا استراتيجية مرنة تم تصميمها لحماية البنية التحتية في هذه القطاعات الحيوية من أي تهديدات أمنية، لحماية المديرين والمالكين، وتنظيم التعاون بينهما لاكتشاف أي نقاط ضعف وإلغائها قبل حدوث أي عواقب قد تؤثر على أمن واقتصاد أستراليا وسيادتها.



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وأوضحت أونيل: "أن علينا مواكبة التطور الحادث حالياً، لحماية بنيتنا التحتية الحيوية، في ظل التهديد المتصاعد، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية التي نعتمد عليها جميعًا ".





يأتي هذا الإعلان، قبل تقديم المدير العام لـ منظمة المخابرات الأمنية الأسترالية ASIO مايك بورغيس تقييمه السنوي للتهديدات الوطنية، والذي سيتضمن ملفات المخاطر والتهديدات الأمنية التي تواجهها أستراليا مثل التجسس والإرهاب والتدخل الاجنبي.



Source: SBS ما المقصود بالأمن السيبراني؟





عرف المهندس الاستشاري للأمن السيبراني محمد القاضي الأمن السيبراني بأنه، حماية أجهزة الحاسوب والشبكات، وتطبيقات البرامج، والأنظمة الهامة، والبيانات من أي تهديدات رقمية محتملة.





وأوضح القاضي: "تعمل المؤسسات على تأمين بياناتها للمحافظة على ثقة عملائها وتطبيق الإجراءات التنظيمية، عبر اعتماد الأمن السيبراني لحماية هذه البيانات الحساسة من أي اختراق، ومنع أي انقطاع للعمليات التجارية بسبب نشاط الشبكة غير المرغوب فيه. تطبّق المؤسسات الأمن السيبراني من خلال تبسيط الدفاع الرقمي بين الأفراد والعمليات والتقنيات".



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ما أهمية الأمن السيبراني؟





تستخدم الشركات في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والنقل وتجارة التجزئة والتصنيع، الأنظمة الرقمية والاتصال لتوفير خدمة عملاء فعّالة، وإجراء عمليات تجارية ميسورة التكلفة.





ولذلك تحمي هذه المؤسسات أصولها المادية، والرقمية من أي اختراق سواء أكان مقصوداً أو غير مقصود.





يوضح المهندس القاضي: " أن الهجوم السيبراني الناجح يكشف البيانات السرية، ويسرقتها أو يحذفها أو يغيرها".



Source: SBS لذلك تقوم كثير من الشركات بحماية هذه المعلومات بطرق عدة منها:





منع الانتهاكات:





يتم تطبيق استراتيجيات الأمن السيبراني من أي نتائج غير مرغوب بها قد تؤثر على بيانات الشركات، ووضعها المالي، وعملياتها التجارية، وثقة العملاء.





الالتزام باللوائح التنظيمية:





تعمل الشركات على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لحماية البيانات الحساسة من أي مخاطر سيبرانية محتملة لحماية البيانات وضمان خصوصيتها.





الحدّ من التهديدات المتطوّرة





مع تغيّر التقنيات، تنشأ أشكال جديدة من الهجمات السيبرانية.





ويستخدم المخترقون أدوات حديثة، ويبتكرون استراتيجيات غير مألوفة لاختراق النظام.





لذلك تتبنّى المؤسسات تدابير محدثة من الأمن السيبراني، وتحدّثها لمواكبة تقنيات وأدوات الهجوم الرقمي الجديدة والمتطورة.





منها البرمجيات الخبيثة، كبرامج الفدية والتصيد الاحتيالي، والهجوم الموزَّع لتعطيل الخدمة أو أي تهديد داخلي.



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