"ليس حبًا بأردوغان بل كراهية باوغلو": مستقبل الشرق الأوسط إلى أين مع فوز بطعم الخسارة؟

النقاط الرئيسية: يقف اردوغان امام نصر لا يحسد عليه وسط التحديات الداخلية الاقتصادية من ارتفاع معدلات التضخم، فضلًا عن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في الداخل التركي

اعتبر الصحافي عمّار عز أن المرشح سنان أوغان كان صانع الملوك في هذا السباق الرئاسي من خلال دعم أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات

يرى عمّار عز أن المرحلة المقبلة ستبلور نهج اردوغان حيال الشرق الأوسط وكيفية التعاطي مع ملف اللاجئين السوريين في ظل التطبيع المرتقب بين القاهرة وأنقرة

منح 52% فقط من الأتراك الثقة لرجب الطيب اردوغان مقابل أقل من 48% لمنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو.





بعد قضاء عقدين من الزمن في السلطة وبعد سنوات من الازدهار والقوة التي ترجمها أردوغان بتعديلات دستورية متتالية أحكم من خلالها قبضته على السلطة، برز تحول واضح منذ عدة سنوات في حجم الثقة بإدارته للبلاد مع خسارة حزبه انتخابات بلدية إسطنبول، أكبر مدن تركيا، لصالح "حزب الشعب الجمهوري" وكاد نفس الحزب أن يهدد رئاسة أردوغان في انتخابات فشل في الفوز بها في المرحلة الأولى واحتاج إلى جولة ثانية ليحصل على تفويض قد يكون الأخير له وهو من يحكم تركيا منذ 20 عاماً دون انقطاع.





يقف أردوغان أمام نصر لا يحسد عليه وسط التحديات الداخلية الاقتصادية من ارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في الداخل التركي.





خمس سنوات أخرى من حكم أردوغان سترسم مسارًا جديدًا في سياسة الشرق الأوسط كما الاصطفاف العالمي، ولكن السؤال الأبرز حول الرؤية التي سيقدمها أردوغان لتخطي كل هذه التحديات وتداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا في محاولة لكسب ثقة معظم المدن الكبرى التي صوتت ضده.





استهل الصحافي عمّار عز قراءته لنتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا عبر برنامج Good Morning Australia بالإضاءة على نقاط القوة التي مكّنت اردوغان من العبور الى ولاية رئاسية ثالثة.





"لدى أردوغان كتلة صلبة تؤيده ولديه الكاريزما التي كانت السبب الأول في ذلك".





يقرأ عز من العاصمة الفرنسية باريس، الأرقام بصورة أشمل. يرى أنه رغم التراجع في شعبية اردوغان وحزبه، إلا أن عدد الناخبين الذين صوّتوا لصالحه في ضوء التحالفات كان واقعيًا.



كان سنان اوغان صانع الملوك في هذا السباق الرئاسي من خلال دعم أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات

توقف عز عند التحديات الجمّة التي تواجه أردوغان بدءًا بالداخل وملف اللاجئين السوريين في تركيا الذي شكّل عصب الخطاب الرئاسي لمرشح المعارضة أوغلو.





"الحكومة بدأت العودة الطوعية فيما المعارضة تحدثت عن العودة الفورية واعتمدت احيانًا خطابًا وصف بمعزز للكراهية لاستقطاب الاصوات المتأرجحة".





وفي هذا الإطار تساءل عز عن النهج الذي سيتّبعه اردوغان لمعالجة هذا الملف الشائك بالتحديد داخليًا وامام الفرقاء العرب كما المجتمع الدولي.





"المرحلة ستبلور نهج اردوغان وسيكون أكثر وضوحًا مع خمس سنوات جديدة من الحكم".





هناك شريحة من الناس صوتت لمرشح ما ليس حبًا به، بل كراهية بالآخر

أما فيما يخص مستقبل سياسة تركيا في الشرق الأوسط التي شهدت تحولًا واضحًا في مسار العلاقة مع مصر بعد قطيعة دامت لسنوات يقول عز:





"هناك خطوات سريعة لإعادة العلاقات الديبلوماسية بين القاهرة وأنقرة، ولكن لا نعرف كيف ستتجه العلاقات الثنائية مع النظام السوري في غياب خطة قريبة للقاء الأسد".





وبذلك تقود المصالح الاقتصادية اردوغان إلى اتباع نهج تصالحي أكبر مع أكثر من محور عربي.





كيف سينعكس هذا الفوز على سياسة اردوغان الخارجية وهل سيتمكن من التمركز بموقف وسطي بين روسيا والولايات المتحدة؟ وماذا عن إيران ودول الخليج؟





الإجابة مع الصحافي عمّار عز في الملّف الصوتيّ أعلاه.



"Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



