شاب أسترالي عربي رئيساً للمجلس الطلابي في جامعة UTS

النقاط الرئيسية الطالب نور الحموري رئيسا للمجلس الطلابي في جامعة التكنلوجيا بسيدني

يقول نور إن بداياته مع العمل الطلابي بدأت منذ كان في المدرسة

يشير نور إلى أن طموحه لا يقف عن حد معين

ويقول الشاب نور في حديث مع أس بي أس عربي 24 إن تطلعاته تزداد في مجال العمل الطلابي منذ كان في المدرسة حيث بدا العمل في المجلس الطلابي هناك.



ويضيف أن الفضل يعود لفرصة الانخراط في العمل الطلابي وتعلمه من خلال ذلك كيفية التعامل مع الطلاب والمساعدة في حل مشاكلهم من ثم إيضال صوتهم ومشاركتهم في عملية صنع القرار.



Source: Supplied ويرى نور أن فرصة انتسابه للمجلس الطلابي ومن ثم انتخابه رئيسا له في جامعة التطنلوجيا في سيدني (يو تي أس) كان فرصة لم يتصورها ولكنها عندما فسحت له كانت فرصة مميكزة وكبيرة.



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ويوضح الشاب نور أن عمله في الجامعة بدا بتاسيس الجمعية الفلسطينية لطلاب الجامعة حيث بدأ الطلاب يعرفونه أكثر.





ويشير إلى انه ساعد في حل المشكلات الطلابية والتواصل مع خدمات الجامعة المختلفة.



ويرى نور عمله الطلابي في الجامعة أنما هو البداية حيث أن طموحه ليس له سقف وكل الابواب مشرعة أمامه.





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