أس بي أس عربي۲٤

شاب أسترالي عربي رئيساً للمجلس الطلابي في جامعة UTS

أس بي أس عربي۲٤

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Source: Supplied

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نشر في: 10/10/2022 11:40am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

تم انتخاب الشاب الاسترالي من أصول فلسطينية نور الحموري رئيسا للمجلس الطلابي في الجامعة التكنلوجية في سيدني (يو تي أس).

نشر في: 10/10/2022 11:40am
By Saleem Al-Fahad
تقديم: Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • الطالب نور الحموري رئيسا للمجلس الطلابي في جامعة التكنلوجيا بسيدني
  • يقول نور إن بداياته مع العمل الطلابي بدأت منذ كان في المدرسة
  • يشير نور إلى أن طموحه لا يقف عن حد معين
ويقول الشاب نور في حديث مع أس بي أس عربي 24 إن تطلعاته تزداد في مجال العمل الطلابي منذ كان في المدرسة حيث بدا العمل في المجلس الطلابي هناك.
ويضيف أن الفضل يعود لفرصة الانخراط في العمل الطلابي وتعلمه من خلال ذلك كيفية التعامل مع الطلاب والمساعدة في حل مشاكلهم من ثم إيضال صوتهم ومشاركتهم في عملية صنع القرار.
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Source: Supplied
ويرى نور أن فرصة انتسابه للمجلس الطلابي ومن ثم انتخابه رئيسا له في جامعة التطنلوجيا في سيدني (يو تي أس) كان فرصة لم يتصورها ولكنها عندما فسحت له كانت فرصة مميكزة وكبيرة.
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ويوضح الشاب نور أن عمله في الجامعة بدا بتاسيس الجمعية الفلسطينية لطلاب الجامعة حيث بدأ الطلاب يعرفونه أكثر.

ويشير إلى انه ساعد في حل المشكلات الطلابية والتواصل مع خدمات الجامعة المختلفة.
ويرى نور عمله الطلابي في الجامعة أنما هو البداية حيث أن طموحه ليس له سقف وكل الابواب مشرعة أمامه.

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