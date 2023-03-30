مبادرة خيرية أُطلقت في عام 2008 مهمتها الحالية دعم اللبنانين بطرق مختلفة

النقاط الرئيسية: عملت نويل سكر في المجال الخيري ودعم الكثير من الجمعيات والمبادرات الخيرية في لبنان، حتى قبل وصول لبنان الى الأزمة الاقتصادية الحالية

تطلق حالياً من سيدني مشروع دعم من خلال جمعية FabricAid Lebanon وهي مؤسسة اجتماعية، تتلقى التبرعات من الملابس التي يبيعونها في متاجرهم في جميع أنحاء بيروت، لبيعها من جديد للمحتاجين بأسعار رمزية

عملت نويل سكر في المجال الخيري ودعم الكثير من الجمعيات والمبادرات الخيرية في لبنان، حتى قبل وصول لبنان الى الأزمة الاقتصادية الحالية.





وتحدثت نويل عن أغلب المبادرات السابقة التي كانت تركز على دعم السورريين أوالعراقيين أو الفلسطينين في لبنان.





"لم أتخيل يوماً أن يصل لبنان الى هذا الحال، ومنذ 5 سنوات بدأ التركيز في العمل على اللبنانين"



وشرحت نويل عن بعض المبادرات السابقة التي قامت بدعمها والعمل عليها، كتوزيع الملابس والحصص الغذائية ودعم مادي الى محتاجين الى الجوار اللبناني، كما عملت على دعم الكثير من المبادرات في الداخل اللبناني، كدعم طلاب المدارس وتوزيع الطعام واللباس أيضاً.





"قمنا سابقاً في رمضان بدعوة العائلات المحتاجة الى ولائم الإفطار"





"عملت مع مبادرة "غرزة خير" وهي حملة تقوم بتوزيع الحبوب للزراعة وتشجع على الانتاج الذاتي"





وتطلق حالياً من سيدني مشروع دعم من خلال جمعية FabricAid Lebanon وهي مؤسسة اجتماعية، تتلقى التبرعات من الملابس التي يبيعونها في متاجرهم في جميع أنحاء بيروت، لبيعها من جديد للمحتاجين بأسعار رمزية.





"من خلال هذه المبادرة يستطيع الأشخاص الغير قادرين على شراء ملابس، الدخول وانتقاء ما هم بحاجته ما هو مناسب لهم ودفع ثمنه، وبالتالي لا يتم توزيع ثياب بشكل عشوائي مما سيؤدي الى خسارة الكثير منها"



وتعمل نويل على جمع التبرعات من أبناء الجالية اللبنانية والعربية في أستراليا لدعم هذه المبادرة.





" أحاول استغلال وجودي في أستراليا الأن لدعم أي حملة خيرية تقام في لبنان لمساعدة المحتاجين في ظل هذه الأزمة"





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