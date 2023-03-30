مبادرة خيرية أُطلقت في عام 2008 مهمتها الحالية دعم اللبنانين بطرق مختلفة

280767777_3287305681490435_8265124917501360962_n.jpg

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

انتقلت نويل سكر وعائلتها إلى الرياض للعمل مع زوجها في عام 2008. في ذلك الوقت لم تستطع النساء العمل في المملكة العربية السعودية ، ألهمها كتاب قرأته لتنطلق الى العمل الخيري والمجتمعي الهادف، فبادرت في دعم العائلات المهمشة وكبار السن والتي تعيش ثقل الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان، من خلال المنظمات غير الحكومية فاطلقت مبادرة Nowell's Mission.

النقاط الرئيسية:
  • عملت نويل سكر في المجال الخيري ودعم الكثير من الجمعيات والمبادرات الخيرية في لبنان، حتى قبل وصول لبنان الى الأزمة الاقتصادية الحالية
  • تطلق حالياً من سيدني مشروع دعم من خلال جمعية FabricAid Lebanon وهي مؤسسة اجتماعية، تتلقى التبرعات من الملابس التي يبيعونها في متاجرهم في جميع أنحاء بيروت، لبيعها من جديد للمحتاجين بأسعار رمزية
عملت نويل سكر في المجال الخيري ودعم الكثير من الجمعيات والمبادرات الخيرية في لبنان، حتى قبل وصول لبنان الى الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتحدثت نويل عن أغلب المبادرات السابقة التي كانت تركز على دعم السورريين أوالعراقيين أو الفلسطينين في لبنان.

"لم أتخيل يوماً أن يصل لبنان الى هذا الحال، ومنذ 5 سنوات بدأ التركيز في العمل على اللبنانين"
اقرأ المزيد

"رمضان شهر مبارك وفرصة للمسلمين للالتقاء كل يوم": مهرجان ليلة رمضان يجمع الجالية المسلمة في سيدني

271908059_3198591417028529_3440517024664007088_n.jpg
وشرحت نويل عن بعض المبادرات السابقة التي قامت بدعمها والعمل عليها، كتوزيع الملابس والحصص الغذائية ودعم مادي الى محتاجين الى الجوار اللبناني، كما عملت على دعم الكثير من المبادرات في الداخل اللبناني، كدعم طلاب المدارس وتوزيع الطعام واللباس أيضاً.

"قمنا سابقاً في رمضان بدعوة العائلات المحتاجة الى ولائم الإفطار"

"عملت مع مبادرة "غرزة خير" وهي حملة تقوم بتوزيع الحبوب للزراعة وتشجع على الانتاج الذاتي"

وتطلق حالياً من سيدني مشروع دعم من خلال جمعية FabricAid Lebanon وهي مؤسسة اجتماعية، تتلقى التبرعات من الملابس التي يبيعونها في متاجرهم في جميع أنحاء بيروت، لبيعها من جديد للمحتاجين بأسعار رمزية.

"من خلال هذه المبادرة يستطيع الأشخاص الغير قادرين على شراء ملابس، الدخول وانتقاء ما هم بحاجته ما هو مناسب لهم ودفع ثمنه، وبالتالي لا يتم توزيع ثياب بشكل عشوائي مما سيؤدي الى خسارة الكثير منها"
335092834_1012350030151404_7018936052144042754_n.jpg
وتعمل نويل على جمع التبرعات من أبناء الجالية اللبنانية والعربية في أستراليا لدعم هذه المبادرة.

" أحاول استغلال وجودي في أستراليا الأن لدعم أي حملة خيرية تقام في لبنان لمساعدة المحتاجين في ظل هذه الأزمة"

تعرفوا على المزيد في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.
شارك

اخترنا لك

06:21
nabiha1.jpg

'أعمل 15 ساعة في اليوم': قصة صاحبة أقدم مطعم لبناني في ريف نيو ساوث ويلز

Daily News Roundup (1).jpg

مقتل رجل رمياً بالرصاص أمام أعين طفله في جنوب غرب سيدني

08:16
Ambulances arrive at St Vincent's Hospital

تعرفوا على شروط طلب سيارة الإسعاف وتكلفتها في أستراليا

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

14:21
SBS

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

13:46
Australian Passport

الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية: هل يتمتع المواطن الاسترالي بالحقوق ذاتها خارج الأراضي الأسترالية؟

15:53
IMG_8013.jpg

'The road hasn't been easy': Arab women climbing the career ladder in Australia

08:37
Volunteers of Community Care Kitchen rely on donations from local businesses to provide for their 300-strong household database. Source:

الأزمة المعيشية: هل أرخت بثقلها على المؤسسات المجتمعية والخيرية أيضاً؟

Latest podcast episodes

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 30/03/2023

prescription_medications_aap_6.jpg

"وصفات طبية أطول": ما الاصلاحات الملحة التي ناشدت بها الكلية الملكية الأسترالية للأطباء العامين؟

CRYING.jpg

طبيب لبناني ينصح مرضاه بالبكاء. فلماذا؟

Australia’s Temporary Visa Programs going to be rebalanced ?

طريق الهجرة: ما هي حقوق العمال على التأشيرات المؤقتة في استراليا؟