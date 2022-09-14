الناشطة الاجتماعية ياسمين يحيى تتطلع لبدء عملها التطوعي مع خدمات طوارئ نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية الناشطة ياسمين يحيى تتطلع شوقاً لبدء عملها التطوعي مع خدمات طوارئ نيو ساوث ويلز

قالت انها متحمسة جدا ومتأكدة من حبها لخوض هذه التجربة

قدمت المتطوعة ياسمين نصيحة لكل شخص يستطيع تقديم الخدمة فليهب للمساعدة

أعربت السيدة ياسمين يحيى عن سعادتها بعملها التطوعي الجديد لما له من سمات إنسانية مكرسة لخدمة أستراليا وشعبها. وقالت انها تتطلع لبدء عملها التطوعي مع خدمات طوارئ نيوساوث ويلز.



وأكملت الناشطة الاجتماعية السيدة ياسمين يحيى تدريباتِها لتُصبح متطوعةً مع خدمات طوارئ نيو ساوث ويلز الحكومية . حيث أنهت الأحد الماضي تدريباتها التي بدأتها منذ يوم الثلاثاء الماضي للمساعدة في أوقات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق.





وذكرت الناشطة الاجتماعية ياسمين يحيى، لإذاعة أس بي أس، "أنا متحمسة جداً وكنت متاكدة من أنني سوف احب خوض هذه التجربة الطوعية، واتطلع شوقًا لبدء عملي التطوعي مع خدمات طوارئ نيو ساوث ويلز الحكومية."



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"أنهيت الأحد التدريبات الضرورية وكنا قد بدأنا التدريبات في ليلة الثلاثاء الماضي، وتعرفت على بقية المتطوعين وتعرفت المجموعة على بعضها البعض وبدأنا في الارتباط ببعض تمارين كيفية بناء الفريق."





وأضافت المتطوعة ياسمين يحيى "في يوم السبت بدأنا تدريباتنا في الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الرابعة والنصف عصرا. تدريبنا الأولي الذي تضمن موضوعات مثل لمحة عن SES ، والسلامة، والتوعية بالإنقاذ من الفيضانات وما نحتاجه من تدريبات لكي نكون مؤهلين لقيادة القوارب عند الفيضان وايضا دروس اللياقة البدنية والسباحة لمسافات معينة والتعريف بالمركبات، وتشغيل معدات الاتصالات اللاسلكية."



"وفي يوم الأحد عدنا في الساعة الثامنة والنصف صباحا لمواصلة التدريب حيث تعلمنا عن نظام إدارة الحوادث والسلامة المرورية وأنهينا التدريبات في الساعة الخامسة مساءً."





وتابعت، "جميع من كنا نشاهدهم في أيام الفيضانات والعواصف والأمطار الغزيرة وحوادث السير ممن يرتدون اللون البرتقالي هم متطوعون يتركون وظائفهم وعوائلهم والدفء والهدوء والراحة ويقفون لساعات وساعات وأيام متتالية في العواصف وتحت الأمطار والفيضانات من اجل تأمين السلامة والأمان لسكان منطقة ليفربول."



"تحية إجلال وتقدير لهم جميعا حيث تعرفت خلال الأيام الماضية على أكبر المتطوعين سنًا حيث خدم ولا يزال يخدم متطوعا منذ أكثر من 45 عاما وهو اليوم على مشارف الثمانين، وأصغر متطوعة عمرها 17 عاما انضمت للفريق العام الماضي".





ونصحت كل شخص يستطيع تقديم المساعدة بعدم التردد وفعل الخير الذي يعود له ولأستراليا بالنفع.



المزيد في التدوين الصوتي اعلاه.



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