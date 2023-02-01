تقرير جديد: "رواتب المعلمين في نيو ساوث ويلز من سيء إلى أسوأ والحاجة ماسة لرفع الأجور وتخفيف الأعباء"

النقاط الرئيسية لجنة تحقيق برلمانية في نيو ساوث ويلز تنظر في حالة التعليم واستجابة الحكومة لأزمة نقص المعلمين

تشير الإحصائيات إلى وجود 3300 وظيفة تعليم شاغرة في أنحاء الولاية

دراسة أجرتها جامعة سيدني تدعو لرفع أجور المدرسين وخفض الأعباء الوظيفية لتعزيز قطاع التعليم

الأستاذ ألبير وهبي يقول إن التعليم هو رسالة وليس مهنة

مع بدء العام الدراسي الجديد وجد تقرير جديد أن نقص المعلمين في نيو ساوث ويلز في حالة حرجة وأوصى التقرير بضرورة رفع الرواتب بشكل كبير وتخفيف أعباء الوظيفة من اجل استقطاب كوادر جديدة. فوفقا لتقرير نشرته كلية إدارة الأعمال في جامعة سيدني "تراجعت رواتب المعلمين في نيو ساوث ويلز من سيء إلى أسوأ ومن المتوقع أن تزداد الحالة سوءًا".





جاء هذا التقرير في أعقاب تقرير سابق وجد أن رواتب المعلمين تراجعت بشكل كبير بين عامي 2000 و 2020 ، خاصة عند مقارنتها بمهن مماثلة. وقال التقرير الجديد إنه و"على مدى العامين الماضيين، تدهور الوضع بشكل خاص بسبب التضخم الذي تصاعد بسرعة منذ 2021".



وأضاف التقرير إن التحديات بدأت منذ عقود، مع ازدياد "متطلبات المهارات المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة وازدياد أعباء العمل "، وقال إنه سيكون من الصعب تغيير الترتيبات الحالية بسرعة.





ومع توقع وزارة الخزانة الفيدرالية بأن التضخم سيتجاوز خمسة في المائة في 2022/23 و3.5 في المائة في 2023/24 فإن زيادة الأجور ما بين 15.5 - 25.5 في المائة هي زيادة "يمكن تبريرها بسهولة" كما قال التقرير.



ونشر اتحاد المعلمين في نيو ساوث ويلز التقرير اليوم تزامنا مع بدء تحقيق برلماني ينظر في نقص المدرسين. وبحسب الاحصائيات، توجد أكثر من 3300 وظيفة تدريس شاغرة في جميع أنحاء الولاية.





يرأس التحقيق البرلماني النائب مارك لايثم النائب عن حزب أمة واحدة، وينظر في "مدى استجابة الحكومة لنقص المعلمين ومستوى التعليم في الولاية".



وكان تحقيق منفصل سابق أصدر تقريره في نوفمبر تشرين الثاني قد خلص الى القول إن "الفشل في اتخاذ إجراء بشكل حاسم الآن، في مرحلة نواجه فيها نقصا حادًا في عدد المعلمين في جميع أنحاء الولاية، سيضر الأجيال الحالية والمستقبلية ونتائجهم الأكاديمية ".





ومن المقرر أن ترد الحكومة على ذلك التقرير في 8 فبراير / شباط الحالي. وكانت الحكومة الائتلافية في نيو ساوث ويلز قد أعلنت في الأسبوع الماضي، أنها ستأخذ توصية مفوضية الانتاجية بإعادة تقديم دبلوم دراسات عليا لمدة عام للحصول على المزيد من الخريجين في مهنة التدريس.





في غضون ذلك ، يقول حزب العمال إنه سيحل الأزمة عن طريق خفض أعباء العمل مع القيام بتوسيع حملة التوظيف لتوظيف 10000 مدرس دائم على مستوى الولاية.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الأستاذ ألبير وهبي الذي أمضى 53 عاما في التدريس بين لبنان وأستراليا إنه أخذ التدريس "رسالة" يهدف من خلالها إلى رعاية النشء ولم يكترث يوما للراتب الذي يتلقاه.





لكنه رحّب بالمطالبات الداعية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المعلمين ورفع أجورهم لكي تتماشى مع متطلبات الحياة لكي يتفرغ المدرس لرسالته "كمسؤول عن أجيال يريد أن يرعاها ويؤمن لها مستقبلا ثقافيا ممتازا ويزرع فيها بذرة العلم والخير".



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