أوبرا وينفري تزور الأردن: فماذا قالت عن رحلتها؟ (الصورة بالداخل)

USA TELEVISION PREMIERE

US producer and television host Oprah Winfrey attends ‘The 1619 Project‘ premiere at Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, California, USA, 26 January 2023. EPA/ALLISON DINNER Source: EPA / ALLISON DINNER/EPA

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشرت الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها وهي في الأردن تزور أشهر المعالم الأثرية.

تظهر وينفري في إحدى الصور وهي تركب الجمل في البتراء وفي أخرى وهي في مجلس على الرمال الحمراء الشهيرة في الأردن.
Oprah.png
Credit: @oprah
تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد في الرابط الصوتي.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.


شارك

الأكثر متابعة

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

A man and two girls pose on a street at night.

من الكنافة للشاي الوردي: أكثر من مليون شخص سيستمتعون بـ'ليالي رمضان' في لاكيمبا هذا الشهر

05:44
e1.jpg

بعد فوزهم التاريخي في نيو ساوث ويلز: العمال يحكمون كل البر الرئيسي لأستراليا وعينهم على تسمانيا

NSW Premier Dominic Perrottet speaking alongside his wife Helen Perrottet at a NSW Liberal Election Night Event, in Sydney,

ما هي الخطوات القادمة للأحرار في نيو ساوث ويلز بعد الهزيمة الفادحة في انتخابات الولاية؟

09:12
VIC FLOODS

دليل الاستقرار: كيفية الاستعداد للعواصف والفيضانات في أستراليا

04:15
Marilyne.png

لماذا أبهرت هذه الفنانة اللبنانية لجنة تحكيم برنامج The Voice؟

08:37
Volunteers of Community Care Kitchen rely on donations from local businesses to provide for their 300-strong household database. Source:

الأزمة المعيشية: هل أرخت بثقلها على المؤسسات المجتمعية والخيرية أيضاً؟

12:37
Zainab.jpeg.jpg

Zainab was born in Australia but does not qualify for fast-tracked residency under new visa rules

Latest podcast episodes

Flags of Australia and China

سكرتير المجلس التجاري: التوازن في العلاقة بين الشركاء الامنيين لأستراليا والشريك التجاري يحقق الافضل للبلاد

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 28/3/2023

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 28/3/2022

IMG_1791.jpg

"عاصمة الطعام والنبيذ في أستراليا": ملبورن تتذوق مجدداً طعم المهرجانات