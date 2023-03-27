أوبرا وينفري تزور الأردن: فماذا قالت عن رحلتها؟ (الصورة بالداخل)

نشرت الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها وهي في الأردن تزور أشهر المعالم الأثرية.





تظهر وينفري في إحدى الصور وهي تركب الجمل في البتراء وفي أخرى وهي في مجلس على الرمال الحمراء الشهيرة في الأردن.



Credit: @oprah تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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