وادي أورميستون: تمتعوا بالمشي والسباحة في مغامرة وسط الجبال

النقاط الرئيسية: يمكن للزوار أيضا الاستمتاع برؤية الجدران الحمراء الشاهقة للمضيق والنباتات المحلية والحياة البرية

يقع Ormiston Gorge على بعد 135 كم غرب أليس سبرينجز والمنطقة مفتوحة للزوار على مدار السنة

هناك العديد من مسارات المشي في Ormiston Gorge

تظهر في Ormiston Gorge أو وادي أورميستون و هو جزء من سلسلة جبال MacDonnel Ranges التركيبة الجيولوجية الرائعة لأستراليا. يحتوي الوادي على تجمع مائي دائم يصل عمقه إلى 14 مترًا عند نهايته الجنوبية.





توجد حول المياه الكثير من الرمال للاسترخاء عليها وتوجد المزيد من الأماكن الأخرى المناسبة للسباحة في المنطقة ولكن المياه باردة للغاية في كل أوقات السنة.



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يمكن للزوار أيضا الاستمتاع برؤية الجدران الحمراء الشاهقة للوادي والنباتات المحلية والحياة البرية.





تحتوي المنطقة على مجموعة متنوعة مثيرة للاهتمام من الحيوانات والنباتات المحلية بما في ذلك عدد من الأنواع النباتية المتبقية من الماضي الاستوائي لوسط أستراليا.





يقع Ormiston Gorge على بعد 135 كم غرب أليس سبرينجز والمنطقة مفتوحة للزوار على مدار السنة ولكن تعتبر الأشهر الأكثر برودة (من أبريل إلى سبتمبر) هي الفترة الأنسب لزيارة المنطقة التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير بقية العام.



Wedge-tailed Eagle - one year old Wedge-tailed eagle sitting on a dead tree high up in the cliffs of Ormiston Gorge overlooking its territory (Aquila audax) (AAP/Mary Evans/Ardea/Steffen & Alexandra Sailer) Credit: Steffen & Alexandra Sailer //MARY EVANS هناك العديد من مسارات المشي في Ormiston Gorge ويمكن للزوار الاختيار من بين مسافات المشي القصيرة المناسبة للجميع أو المشي على مدار نصف يوم أو المشي خلال الليل.





يعد Mt Giles ثالث أعلى قمة في الإقليم الشمالي بارتفاع 1389 مترًا ويقع خلف Ormiston Pound ويمكن اعتلاء قمته من خلال طريق غير ممهد ولا يحتوي على علامات إرشادية. عادة ما تستغرق رحلة المشي نحو القمة والتي تمتد لمسافة 15.3 كم في اتجاه واحد من يومين إلى ثلاثة أيام.





لا توجد رسوم دخول أو تصريح لـ Ormiston Gorge أو West MacDonnell Ranges. ولكن هناك رسوم تخييم تبلغ 10 دولارات لكل شخص بالغ في الليلة.



MacDonnell Ranges هي سلسلة جبال تقع في الإقليم الشمالي الجنوبي. وتمتد لمسافة 644 كم في وسط أستراليا وتتكون من تلال متوازية تمتد إلى شرق وغرب أليس سبرينغز.





تحتوي سلسلة الجبال على العديد من المضائق والوديان الرائعة بالإضافة إلى مناطق ذات أهمية للسكان الأصليين.





تم تسمية سلسلة الجبال على اسم السير ريتشارد ماكدونيل (حاكم جنوب أستراليا في ذلك الوقت) من قبل جون ماكدول ستيوارت الذي وصلت بعثته الاستكشافية إلى المنطقة عام 1860.





هناك الكثير من الأماكن التي يمكن زيارتها في West MacDonnell Ranges. في حين أن Ormiston هو بالتأكيد أحد المعالم البارزة ينصح بزيارة الأماكن المتميزة الأخرى مثل Ellery Creek Big Hole و Standley Chasm و Simpsons Gap و Redbank Gorge.





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