قصتنا في صندوق": مشروع انطلق في أستراليا لينتقل إلى العالم

النقاط الرئيسية: استخدام القصص وروايتها يخلق تفاعلاً مع الآخرين ويتعاطفون معك.

هذا المشروع يركز على الفئة العمرية الشابة من كل الثقافات ليتفهموا بعضهم البعض.

سينطلق مشروع" قصتنا في صندوق" في رحاب جامعة ملبورن في الفترة من 15 إلى 16 أيلول/ سبتمبر.

أس بي أس عربي 24 التقت الدكتورة هبه عبد الجواد المشاركة في الجانب الشرق أوسطي من برنامج من مصر التي قالت عن فكرة المشروع: "إن ثقافة سرد القصص عادة موجودة لدى كثير من الشعوب، لذلك جاءت فكرة" قصتنا في صندوق" لتعزز هذا الجانب لكسر الحواجز بين أبناء شعوب العالم والتعرف عليهم عبر ما يضعون في صندوق حكاياتهم.



وتوضح الدكتورة هبه عبد الجواد: " تتيح لنا مشاركة قصصنا وخبراتنا التفاعل بشكل هادف مع الآخرين لإذابة أي سوء فهم عن الآخر".



وتؤكد الدكتورة هبه أن الفكرة انطلقت بالأصل من مؤسسة المشروع الدكتورة د. شارين فولك Sharyn Volk التي تعمل بحماس لخدمة وتطوير مهارات الطلاب المحرومين في المناطق الريفية والإقليمية في أستراليا، كونها متخصصة في التعلم المستوحى من الكائنات، وتمتلك خبرة واسعة في المستوى التعليمي الثانوي والجامعي. فهي تؤمن بقوة الأشياء ورواية القصص كمسارات تخفف حالة عدم المساواة في التعليم.



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وسينطلق مشروع" قصتنا في صندوق" في رحاب جامعة ملبورن في الفترة من 15 إلى 16 أيلول/ سبتمبر ويشمل في يومه الأول عروضاً متنوعة لباحثين وممارسين مشاركين في المشاريع التي تستكشف الموضوعات المناسبة للحدث. وستوفر كل جلسة وقتًا كافيًا للمناقشة لضمان أقصى قدر من التفاعل.





في اليوم الثاني 16 سبتمبر سيشاهد الحضور ويستمعون إلى القصص كما رواها طلاب من منطقة "وادي جولبرن" في أستراليا عند زيارتهم إلى دبي والقاهرة.





ثم يتم البدء بعرض عملي في ورشة عمل Story in a Box لاكتشاف كيف يمكن استخدام التعلم المستوحى من الكائنات في بيئات مختلفة لتشجيع سرد القصص وتعزيز التعاطف بين الثقافات.







لذلك تؤكد الدكتورة هبه قائلة: "إننا نريد فتح حوار بين الشباب من خلفيات ثقافية مختلفة من أجل تعزيز التعاطف بين الثقافات.





من خلال منح الطلاب الذين نعمل معهم فرصة لإنشاء / تنظيم مجموعة من 10 أشياء تحكي قصصًا عن أنفسهم ومكانهم وتقاليدهم الثقافية.





عبر كتابة ورواية قصة بعدد100 كلمة لكل شخص ويتم تحميل ملف صوتي يوضع على (كائن) يتحدث بشكل فعال عند وضعه في صندوق صغير خاص. ويزين هذا الصندوق بصور تعبر عن البيئة التي تمثل الثقافة التي يعيشها أي فرد من الفئة العمرية الشابة".





هذا وسيتم ترجمة الحوارات بلغات مختلفة.



يذكر أن الدكتورة هبة عبد الجواد متخصصة في علم الآثار والتراث المصري ولديها خبرة واسعة في تنظيم المعارض في مصر والمملكة المتحدة.





وتؤمن باستخدام المتاحف والأرشيف للمساهمة بشكل إيجابي في حياة مجتمعاتها مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية.





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