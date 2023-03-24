مؤسسة الجالية الفلسطينية في فيكتوريا تُقيم افطاراً رمضانيا متعدد الثقافات

Key Points مؤسسة الجالية الفلسطينية في فيكتوريا هي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1987وهدفها مجتمعي محلي

تقدم الجمعية خدمات وفعاليات مثل الدبكة الفلسطينية وفعاليات الاجتماع مع بعض ومناقشة القضايا المهمة بالأخص لكادر الجمعية السابق

للجمعية برامج وفعاليات بالاضافة الى الافطار الذي يتضمن الاكل الفلسطيني والكنافة النابلسية وايضا فعاليات للأعياد

تقيم مؤسسة الجالية الفلسطينية في فيكتوريا Palestinian Community Association in Victoria افطاراً رمضانيا يتضمن فعاليات وأنشطة مختلفة للأطفال والكبار لتعريف



اقرأ المزيد الأكل الصحي والآخر المضرعلى مائدة رمضان

الجيل الجديد بأهمية الهوية الفلسطينية وكيفية الحفاظ عليها ونقلها عبر الأجيال.





ومؤسسة الجالية الفلسطينية في فيكتوريا هي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1987وهدفها مجتمعي محلي، إذ تقيم يوم الأحد في الثاني من نيسان أبريل المقبل كرنفالاً رمضانيا بحضور





شخصيات متعددة ومن جاليات وديانات مختلفة.



اقرأ المزيد رمضان: شهر التقوى و التكافل الاجتماعي

وقالت السيدة سهيلة عبد القادر عضو مؤسسة الجالية الفلسطينية في فيكتوريا، لبرنامج أستراليا اليوم، "ننقل ثقافة بلدنا الأم الى أولادنا عن طريق الحفاظ على لغتنا الأم. نحدثهم دائما عن





بلدهم الام فلسطين وعن لباسنا واشراك الاطفال في الفعاليات وحتى المظاهرات لانها تعزز هذا الشيء بالاخص عندما نبقى متابعين ولا ننسى قضيتنا الفلسطينية وعندنا وطن ندافع عنه. لا





ننسى حقوقنا سواء كنا بالغربة او هنا. نحن نبقى جزء من هذا الوطن".





وأضافت "نقدم في الجمعية خدمات وفعاليات مثل الدبكة الفلسطينية وفعاليات الاجتماع مع بعض ومناقشة القضايا المهمة بالأخص لكادر الجمعية السابق وأيضا افطارات سابقة".





وتابعت السيدة سهيلة عبد القادر "انه بالنسبة للسنة الجديدة لدينا برامج وفعاليات بالاضافة الى الافطار الذي يتضمن الاكل الفلسطيني والكنافة النابلسية وايضا فعاليات للأعياد".





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



