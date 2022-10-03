أس بي أس عربي۲٤

مسؤول في إتحاد الرغبي: التنافس الشديد وصعوبة المباراة وراء خسارة باراماتا

أس بي أس عربي۲٤

John Khoury.jpg

Mr. John Khoury, Chairman of Canterbury Bankstown Bulldogs

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 3/10/2022 5:59pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS

قال السيد جون خوري الرئيس الحالي لنادي كانتيربيري بانكستاون Bulldogs للرغبي إن من أسباب خسارة نادي باراماتا هي ان المباراة كانت صعبة وقوية جدا وكانت المنافسة شديدة.

نشر في: 3/10/2022 5:59pm
By Manal Al-Ani
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • حقق فريق Penrith Panthers فوزاً كبيراً على Parramatta Eels بنتيجة 28-12 في نهائيات بطوبة الرغبي
  • شهدت المباراة أجواءً من الحماس والفرح وكان الحدث أكثر من رياضي. كان حفلاً فنيا وكرنفالاً مميزا هو الأول منذ نهاية قيود كوفيد-19
  • ذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها البانثرز ببطولة نهائيات الرغبي. وهذا الشيء حصل مرتين فقط في تأريخ رياضة الرغبي. أما بالنسبة لفريق باراماتا إيلز فقد فاز أخر مرة قبل 36 سنة
حقق فريق Penrith Panthers فوزاً كبيراً على Parramatta Eels بنتيجة 28-12 في نهائيات بطوبة الرغبي NRL Grand Final التي جرت أمس الأحد في سيدني بحضور 82 ألف و400 شخص.
LISTEN TO
Settlement Guide: How to get boating and fishing licences in Australia image

يجب التقيد بالقوانين المعنية برياضة ركوب الزوارق وصيد الأسماك في أستراليا للحفاظ على سلامة الجميع

SBS Arabic24

05/01/202105:52
شهدت المباراة أجواءً من الحماس والفرح وكان الحدث أكثر من رياضي. كان حفلاً فنيا وكرنفالاً مميزا هو الأول منذ نهاية قيود كوفيد-19.

Advertisement
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها البانثرز ببطولة نهائيات الرغبي. وهذا الشيء حصل مرتين فقط في تأريخ رياضة الرغبي. أما بالنسبة لفريق باراماتا إيلز فقد فاز أخر مرة قبل 36 سنة.
LISTEN TO
"Improving the psychological state and strengthening immunity": Learn about the benefits of marathon sports with this young man who ran 21 km in two hours image

يشبه سامي هاشم رياضة الماراثون بأنها مثال على ما يواجه الانسان من تحديات في الحياة "تحتاج الى الارادة والالتزام لتتمكن من انهاء السباق وهذه هي الحياة بشكل عام"

SBS Arabic24

28/07/202211:05
وقال السيد جون خوري الرئيس الحالي لنادي كانتيربيري بانكستاون Bulldogs للرغبي "كان الناس متصورين انه بسبب ان باراماتا إيلز صارلهم 36 سنة لاخر مرة فازوا في نهائيات بطولة الرغبي انهم سيتنافسون بشدة مع بانثرز ويتحدونهم ولكن الذي شاهدناه هو خيبة أمل كبيرة لباراماتا."

وأضاف السيد خوري، لبرنامج استراليا اليوم، "على الرغم من ان نادي باراماتا فاز مرتين على بينرث هذه السنة في موسم الرغبي، فكان هنالك امل ان باراماتا سيفوز لانه فريق جيد وسريع الحركة وانه مستعد للتنافس".

"كانت أول عشر دقائق صعبة جدا بسبب قوة وسرعة اللعب. نادي بينرث يغير من لعبه. لما يلعب باراماتا بشكل جيد هم يصبحوا افضل وأسرع داخل الملعب."

"من أسباب خسارة نادي باراماتا ان المباراة كانت صعبة وقوية جدا وكانت المنافسة شديدة".

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على 
أبل 
و
أندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.
شارك

مواضيع ذات صلة

10:18

كيف يمكن أن تجني المال من وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا؟

15:00

الملك تشارلز الثالث محبط بسبب قلم حبر: هل مسموح للملوك بالتعبير عن الغضب؟

طبيب في مستشفى الأطفال يقول إنه نادم لعدم إجراء مزيد من الفحوصات قبل وفاة طفلة في السابعة

09:53

قصة العائلة التي افتتحت أول مطعم فلافل في سيدني منذ 54 عاما

Latest podcast episodes

A general view of the Al Roj camp in northeast Syria

"هم بشر ويستحقون معاملة البشر والأطفال لا ذنب لهم": ترحيب بقرار إعادة الأستراليين العالقين في مخيمات سوريا

أخبار المساء

نشرة أخبار المساء 3/10/2022

0518c63f-f05a-42c0-859c-18863799e2a3.jpg

فرقة الأرز للفلكلور اللبناني تحتفل بعامها الـ 45 في مهرجان كبير في دارلينغ هاربور

The secretary of the Iraqi Women's League, Mrs. Shamiram Odisho

صحفي من بغداد: غياب جماهير التيار الصدري أضعف تظاهرة السبت والاحتكاك مع قوات الأمن كان أمراً متوقعاً