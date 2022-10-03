مسؤول في إتحاد الرغبي: التنافس الشديد وصعوبة المباراة وراء خسارة باراماتا

النقاط الرئيسية حقق فريق Penrith Panthers فوزاً كبيراً على Parramatta Eels بنتيجة 28-12 في نهائيات بطوبة الرغبي

شهدت المباراة أجواءً من الحماس والفرح وكان الحدث أكثر من رياضي. كان حفلاً فنيا وكرنفالاً مميزا هو الأول منذ نهاية قيود كوفيد-19

ذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها البانثرز ببطولة نهائيات الرغبي. وهذا الشيء حصل مرتين فقط في تأريخ رياضة الرغبي. أما بالنسبة لفريق باراماتا إيلز فقد فاز أخر مرة قبل 36 سنة

حقق فريق Penrith Panthers فوزاً كبيراً على Parramatta Eels بنتيجة 28-12 في نهائيات بطوبة الرغبي NRL Grand Final التي جرت أمس الأحد في سيدني بحضور 82 ألف و400 شخص.



LISTEN TO يجب التقيد بالقوانين المعنية برياضة ركوب الزوارق وصيد الأسماك في أستراليا للحفاظ على سلامة الجميع SBS Arabic24 05/01/2021 05:52 Play

شهدت المباراة أجواءً من الحماس والفرح وكان الحدث أكثر من رياضي. كان حفلاً فنيا وكرنفالاً مميزا هو الأول منذ نهاية قيود كوفيد-19.





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وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها البانثرز ببطولة نهائيات الرغبي. وهذا الشيء حصل مرتين فقط في تأريخ رياضة الرغبي. أما بالنسبة لفريق باراماتا إيلز فقد فاز أخر مرة قبل 36 سنة.



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وقال السيد جون خوري الرئيس الحالي لنادي كانتيربيري بانكستاون Bulldogs للرغبي "كان الناس متصورين انه بسبب ان باراماتا إيلز صارلهم 36 سنة لاخر مرة فازوا في نهائيات بطولة الرغبي انهم سيتنافسون بشدة مع بانثرز ويتحدونهم ولكن الذي شاهدناه هو خيبة أمل كبيرة لباراماتا."





وأضاف السيد خوري، لبرنامج استراليا اليوم، "على الرغم من ان نادي باراماتا فاز مرتين على بينرث هذه السنة في موسم الرغبي، فكان هنالك امل ان باراماتا سيفوز لانه فريق جيد وسريع الحركة وانه مستعد للتنافس".





"كانت أول عشر دقائق صعبة جدا بسبب قوة وسرعة اللعب. نادي بينرث يغير من لعبه. لما يلعب باراماتا بشكل جيد هم يصبحوا افضل وأسرع داخل الملعب."





"من أسباب خسارة نادي باراماتا ان المباراة كانت صعبة وقوية جدا وكانت المنافسة شديدة".





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