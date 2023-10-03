السيد بيار اسبر عميدا جديدا لمدينة باراماتا: المستقبل مدهش

وهو ليس جديدا على مجلس البلدية فلقد خدم كعضو في المجلس منذ أربعة وعشرين عاما.





وتقول البلدية على موقعها الالكتروني إن لديها خطة ديناميكية مستقبلية لتحويل باراماتا لتصبح "المدينة المركزية في سيدني لناحية العيش والإنتاج والاستدامة"، "خطة تجعل من باراماتا مدينة أكثر ذكاء وخضارا وتواصلا وازدهارا من ذي قبل".



السيد بيار اسبر عميد مدينة باراماتا وهو من أصل لبناني Credit: Fluential Studio (fluential.au) فماذا يقول السيد اسبر عن رؤيته المستقبلية لبراماتا التي أصبحت باراماتا ثاني اكبر مركز تجاري وإداري بعد سيدني في الأعوام الأخيرة مع دخول استثمارات في مجال البناء والحياة التجارية.



