السيد بيار اسبر عميدا جديدا لمدينة باراماتا: المستقبل مدهش

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السيد بيار اسبر عميد مدينة باراماتا ثاني أكبر مركز تجاري وإدراي بعد سيدني. Credit: Fluential Studio (fluential.au)

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انتخب السيد بيار اسبر رئيسا لمجلس بلدية باراماتا في سيدني الأسبوع الماضي. السيد بيار اسبر هو ابن مهاجرين لبنانيين قدما إلى أستراليا عام 1961.

وهو ليس جديدا على مجلس البلدية فلقد خدم كعضو في المجلس منذ أربعة وعشرين عاما.

وتقول البلدية على موقعها الالكتروني إن لديها خطة ديناميكية مستقبلية لتحويل باراماتا لتصبح "المدينة المركزية في سيدني لناحية العيش والإنتاج والاستدامة"، "خطة تجعل من باراماتا مدينة أكثر ذكاء وخضارا وتواصلا وازدهارا من ذي قبل".
Pierre Esber Mayor of Parramatta
السيد بيار اسبر عميد مدينة باراماتا وهو من أصل لبناني Credit: Fluential Studio (fluential.au)
فماذا يقول السيد اسبر عن رؤيته المستقبلية لبراماتا التي أصبحت باراماتا ثاني اكبر مركز تجاري وإداري بعد سيدني في الأعوام الأخيرة مع دخول استثمارات في مجال البناء والحياة التجارية.

لكن نبدأ من البداية ونسأل السيد اسبر لماذا اختار العمل في السياسة المحلية؟
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