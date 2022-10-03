"هم بشر ويستحقون معاملة البشر والأطفال لا ذنب لهم": ترحيب بقرار إعادة الأستراليين العالقين في مخيمات سوريا

النقاط الرئيسية تعتزم الحكومة الفدرالية إعادة عشرات النساء من مخيمات سوريا

من المتوقع أن يكونوا على تواصل دائم مع السلطات وتحت إشرافها

تشكيك بأمان العملية من قبل المعارضة

تضع الحكومة الفدرالية اللمسات الأخيرة على عملية إعادة عشرات النساء والأطفال الاستراليين من مخيمات اعتقال في شمال شرق سوريا إلى استراليا. وقد زار مسؤولون من الحكومة الفدرالية المخيمات هذه السنة للتحقق من هوياتهم.





وبينما اعتبرت وزيرة الشؤون الداخلية كلير اونيل ان أولوية الحكومة هي حماية الاستراليين ووعدت بأن العائدين سوف يتلقون العلاج النفسي حال وصولهم الى استراليا، عبّرت الوزيرة السابقة كارين اندروز عن قلقها من مخاطر وتكاليف عملية الاجلاء، داعية الى محاكمة من انتهك القانون الأسترالي منهم.





فلقد وضعت حكومة العمال خطة لإجلاء 16 امرأة و42 طفلا من عائلات أعضاء تنظيم داعش المعتقلين في مخيمي الروج والهول في شمال شرق سوريا بالقرب من الحدود العراقية.





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ولقد ذكرت صحيفة الأستراليان أن مهمة سرية قامت بها وكالة الاستخبارات الاسترالية آزيو قد مهدت الطريق لإحضار هذه العائلات الى أستراليا.



وقد تم احتجاز العائلات لمدة ثلاث سنوات ونصف بعد سقوط تنظيم داعش في آذار / مارس 2019. وتقول بعض النساء إنهن تعرضن للخداع أو الإكراه أو تم نقلهن إلى سوريا ضد إرادتهن من قبل أزواجهن ، الذين توفوا بعد ذلك.





وقال متحدث باسم وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل لـ SBS News: إن اتخاذ أي قرار يكون بناء على نصيحة تأخذ بالاعتبار الأمن القومي.





غير أن المتحدثة عن الشؤون الداخلية في المعارضة كارين أندروز قالت إنها لم توافق على مهمة كهذه عندما كانت الوزيرة المعنية بسبب مخاوف من التطرف الذي يشكله أولئك المعتقلون، والمخاطر التي قد تواجه المسؤولين الاستراليين في أي مهمة محتملة الى سوريا.





وأضافت في حديث مع ABC إن إحضارهم سيشكل خطرا غير ضروري وكلفة كبيرة، وأن هناك نظرة بأن النساء ذهبن الى سوريا بإرادتهن ورضاهن، وبشكل عام كنّ متواطئات في الدور الذي كان من المتوقع أن يلعبونه ... لدعم داعش والمقاتلين الأجانب.





وقالت إنها لم ترَ شيئا يغير رأيها الآن، وأضافت أنها تتوقع أن يتم اتهام البعض منهم وسجنه عند العودة الى استراليا.



لدينا حوالي 40 طفلا استراليا يعيشون في واحد من أخطر الأماكن في العالم في مخيم لاجئين





أما وزيرة البيئة والمياه النائبة العمالية Tanya Plibersek فقالت إنه من المهم أن تحصل النساء والأولاد على علاج نفسي بعد وصولهم الى استراليا مباشرة. وقالت: "لدينا حوالي 40 طفلا استراليا يعيشون في واحد من أخطر الأماكن في العالم في مخيم لاجئين".





وأضافت "بعض النساء، الأمهات، أخذن إلى هناك وهن بعمر صغير وتم تزويجهن لمقاتلي داعش. البعض تم خداعهن، والبعض الاخر تم اجبارهن على الذهاب الى هناك". وقالت بليبرسك أنه من المتوقع أن تستمر الوكالات الأمنية بمراقبة العائدين والتواصل معهم.



يتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل على إعادتهم إلى الوطن بأسرع ما يمكن

وكانت المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان ، فيونوالا ني أولين ، إن الحكومة عليها "التزام دولي لا لبس فيه" بإعادة هؤلاء النساء والأطفال إلى الوطن.





وأضافت في تصريح ل SBS في شهر حزيران يونيو الماضي، بعد شهر واحد على وصول حزب العمال الى الحكم، إنه "يتعين على هذه الحكومة الجديدة أن تأخذ هذه الالتزامات على محمل الجد وأن تلتزم وتتفاعل بسرعة مع فرصة إعادتهم إلى الوطن بأسرع ما يمكن".



أطفال أستراليون يعانون من سوء التغذية وعدم تلقي العلاج

أما رئيس منظمة Save the Children في استراليا السيد Mat Tinkler الذي اطلق حملة لإجلاء النساء والأطفال، فرحب بهذه الاخبار، وقال إنه ولأكثر من ثلاث سنوات علق هؤلاء الأطفال في واحد من أسوأ الأماكن في العالم، وأصبحت حالتهم ميؤوس منها مع الأيام.





وأضاف: "أطفال استراليون يعانون من سوء التغذية، لم يتلقوا علاجا لجروح شظايا أصابتهم، وهذا الوضع يؤثر على صحتهم العقلية. إنهم بالكاد يستطيعون الاستمرار".



الأطفال ليس لهم أي ذنب وهم بشر ويستحقون معاملة البشر

وفي حديث مع SBS Arabic24 رحب الطبيب النفسي الدكتور محمود أبو عرب بخطوة الحكومة.





"أوافق مع التوجه الآني لاستعادة الأطفال والنساء، فقسم كبير من هؤلاء النساء كن صغيرات السن عندما ذهبن إلى سوريا، والأطفال ليس لهم أي ذنب، هم ولدوا هناك، وهم بشر ويستحقون معاملة البشر".





وأضاف الدكتور محمود أبو عرب بأن نظرية التعليم في علم النفس تشير إلى إمكانية التخلي عما تم تعلمه وتعلم أشياء جديدة.





"هذا يعود إلى توافر العناية اللازمة والمهارة عند الأخصائيين، وإلى تعامل وتجاوب المجتمع الحاضن، فتخلي هؤلاء الأشخاص عما تعلموه في تلك المخيمات وقدرتهم على الاندماج في المجتمع الأسترالي تعتمد على قدرة المجتمع على أن يكون بيئة حاضنة ومستوعبة لهم".



يجب محاكمة من انتهك القانون الأسترالي

من ناحيته قال المتحدث عن الهجرة في المعارضة دان تيهان: يبدو إن الوضع الأمني تغير بشكل يسمح بالإجلاء، لكنه أضاف قائلا إن أي شخص انتهك القانون، مثل أن يكون قد ذهب الى مكان منعت الحكومة الاسترالية الذهاب اليه، يجب أن يُحاكم.





أما السيد كمال دبوسي الذي لا تزال ابنته مريم وأبناؤها الثلاثة محتجزين في سوريا، فقال في بيان: إن الحكومة لم تعلمهم عن خطة الاجلاء، لكن الخبر مفرح جدا، لأنه من الطبيعي أن يأمل الأهل أن يكون أبناؤهم بخير". ووعد بأن يتعاون العائدون مع السلطات الأمنية والصحية الأسترالية.





استمعوا إلى اللقاء مع الدكتور محمود أبو عرب في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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