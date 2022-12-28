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أسعار تذاكر المباراة النهائية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تصل إلى ألفي دولار

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End of Year Review 2022

File photo dated 24-09-2022 of Novak Djokovic, who was refused entry into Australia after his visa application was cancelled when he failed to provide appropriate evidence of his Covid-19 vaccination status. Credit: John Walton/PA/Alamy

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نشر في: 28/12/2022 11:06am
By Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 28/12/2022 11:06am
By Fares Hassan
المصدر: SBS
بدأ وصول أبطال وبطلات التنس إلى أستراليا في الفترة التي تسبق افتتاح البطولات الأربع الكبرى للموسم ، والحدث الرئيسي نفسه - بطولة أستراليا المفتوحة - خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يناير.

ستكون هذه أول بطولة تنس كبرى في السنة الجديدة وسيستمر الحدث من الاثنين 16 يناير حتى الأحد 29 يناير.

يمكن للراغبين في حضور المباريات البحث عن التذاكر حسب السعر أو التاريخ أو الوقت على الإنترنت. ولكن بحسب الموقع الرسمي فإن أسعار بعض التذاكر قد وصلت إلى ألفي دولار.

تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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