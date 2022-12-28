أسعار تذاكر المباراة النهائية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تصل إلى ألفي دولار

بدأ وصول أبطال وبطلات التنس إلى أستراليا في الفترة التي تسبق افتتاح البطولات الأربع الكبرى للموسم ، والحدث الرئيسي نفسه - بطولة أستراليا المفتوحة - خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يناير.





ستكون هذه أول بطولة تنس كبرى في السنة الجديدة وسيستمر الحدث من الاثنين 16 يناير حتى الأحد 29 يناير.





يمكن للراغبين في حضور المباريات البحث عن التذاكر حسب السعر أو التاريخ أو الوقت على الإنترنت. ولكن بحسب الموقع الرسمي فإن أسعار بعض التذاكر قد وصلت إلى ألفي دولار.





تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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