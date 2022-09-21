بعد وفاة شابة أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران: "يهمني أن تأخذ كل امرأة حريتها لكن في الموضوع مبالغة وفبركة"

النقاط الرئيسية احتجاجات على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني

إيران تبدأ تحقيقا بالحادثة

منظمات حقوقية تندد "بالقمع الممنهج" في إيران

توفيت مهسا أميني (22 عاما) يوم الجمعة بعد ثلاثة أيام من نقلها بشكل طارئ إلى المستشفى بعدما أوقفتها الشرطة الإيرانية. وذكر ناشطون أنها تعرّضت إلى ضربة على الرأس أثناء احتجازها، وهو أمر لم تؤكده السلطات الإيرانية حتى الآن، وقد فتحت تحقيقا بشأن الحادثة.





وأكدت السلطات الإيرانية مقتل ثلاثة اشخاص خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني التي كانت قد دخلت في غيبوبة الأسبوع الماضي بعد ساعات من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بحجة ارتداء "ملابس غير ملائمة"، بحسب تقارير صحفية.





من جهته قال وزير الداخلية أحمد وحيدي أن "مهسا كانت تعاني على ما يبدو من مشاكل صحية سابقة، وأجريت لها عملية جراحية في الدماغ حين كانت في الخامسة من العمر". لكنّ والد الضحية نفى تلك المعلومات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ابنته كانت "بصحة ممتازة".





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يشار إلى أن "شرطة الأخلاق" في إيران تفرض على النساء قيوداً مشددة في الملبس، بينها منعهن من ارتداء معاطف فوق الركبة أو سراويل ضيقة وسراويل جينز، إضافة إلى الملابس ذات الألوان الفاقعة، فضلا طبعا عن فرضها للحجاب الإجباري.



هذا التجييش الإعلامي ليس بريئا

Source: Facebook / Suzanne Aoun- facebook وفي حديث مع SBS Arabic24 قالت الشاعرة سوزان عون: "أنا أتابع الموضوع وكامرأة يهمني أن تأخذ كل امرأة بالعالم حريتها، لكنني أحسست أن هذا الموضوع فيه قليل من المبالغة أو الفبركة، وقد صدر قرار من رئيس الجمهورية بإجراء تحقيق بالحادث، فلننتظر نتائج التحقيق".





وعبرت الشاعرة سوزان عون عن قلقها من طرح مواضيع عديدة معتبرة "أننا نعيش في أوقات صعبة".





"نسمع بأمور تتعارض مع كل ما نعيشه، دعوات ضد الحجاب، زواج مثليي الجنس، تشريع الإجهاض، تشريع المساكنة قبل الزواج".





وأضافت: "أنا أرى أنه لكل مقام مقال، والحجاب في إيران هو قانون مشرّع مثله مثل أي قانون".





واعتبرت عون أن أي تغيير على ذلك يجب أن يناقش في البرلمان لتعديل القانون، وقالت: "نحن لا نستطيع تغيير القانون، فإن كان هناك من يريد ذلك يجب أن تشكل لجنة وتتواصل مع النواب، لكنني أرى أن هذا التجييش الإعلامي ليس بريئا".







وتقول الشاعرة سوزان عون إنها فخورة باعتمارها للحجاب طوعا منذ سن صغير وبأن ذلك لا يتعارض مع مسيرتها كشاعرة وناشطة اجتماعية.





وسارت تظاهرات في ألمانيا وتركيا مطالبة بتغيير النظام الإيراني وبمعاقبة الذين تسببوا بوفاة مهسا أميني.



epa10195343 Protesters of the National Council of Resistance of Iran (NWRI) demonstrate with placards showing deceased Mahsa Amini, in front of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Berlin, Germany, 20 September 2022. Mahsa Amini, a 22 year old Iranian girl, who was arrested by the police unit responsible for enforcing Iran's strict dress code for women, she was detained on 13 September by the Iran's police and was declared dead on 16 September, after she spent 3 days in a coma. EPA/CLEMENS BILAN Source: EPA / CLEMENS BILAN/EPA في جنيف، أفادت الأمم المتحدة بأن المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة ندى الناشف أعربت عن قلقها حيال وفاة أميني و"ردّ قوات الأمن العنيف على المتظاهرين".





ولفتت إلى وجوب فتح تحقيق مستقل في "وفاة مهسا أميني المأسوية وفي الاتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة".





يذكر أن الشابة الراحلة المتحدرة من محافظة كردستان، كانت أوقفت في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، خلال زيارة لأقاربها في طهران من قبل "شرطة الأخلاق" لكنها سرعان ما دخلت في غيبوبة بعد ساعات على توقيفها.





واستمرت التظاهرات المنددة بوفاتها في طهران حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فيما اتهم المحافظ عناصر خارجية باختلاق العنف.



In this Tuesday, Sept. 20, 2022, photo taken by an individual not employed by the Associated Press and obtained by the AP outside Iran, a trash bin is burning as anti-riot police arrive during a protest over the death of a young woman who had been detained for violating the country's conservative dress code, in downtown Tehran, Iran. Iran faced international criticism on Tuesday over the death of a woman held by its morality police, which ignited three days of protests, including clashes with security forces in the capital and other unrest that claimed at least three lives. (AP Photo) Source: AP / AP وخرج رجال ونساء ايرانيون في تظاهرات في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد لليوم الرابع على التوالي على الرغم من مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في احتجاجات الاثنين، مرددين هتافات ضد القيادة الدينية في البلاد، وفق ما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.





وتعد هذه الاحتجاجات الأخطر في إيران منذ تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، وهذه المرة تميزت بمشاركة أعداد كبيرة من النساء اللواتي خلعن حجابهن في بعض الأحيان في تحد لقوانين الجمهورية الإسلامية ، وفي أحيان أخرى قمن بإحراق الحجابات او تمزيقها.



وضع حد لاضطهادها الممنهج للنساء والسماح بالتظاهرات السلمية

وأثارت وفاة أميني استياء في العالم، إذ دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين "الحكومة الإيرانية إلى وضع حد لاضطهادها الممنهج للنساء والسماح بالتظاهرات السلمية".





وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن شهادات شهود وتسجيلات مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي "تشير إلى أن السلطات تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واستخدمت على ما يبدو عنفا قاتلا في محافظة كردستان".





وأكدت الباحثة البارزة المتخصصة بالشأن الإيراني لدى "هيومن رايتس ووتش" تارا سبهري فار أن "القمع باستخدام الغاز المسيل للدموع والقوة القاتلة ضد المتظاهرين الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن وفاة المرأة أثناء احتجازها لدى الشرطة يعزز طبيعة الانتهاكات الحقوقية للحكومة والإفلات من العقاب".



استمعوا إلى اللقاء مع الشاعرة سوزان عون في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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