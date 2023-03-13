الملكة رانيا تشارك فرحتها بعقد قران الأميرة إيمان بكلمات مؤثرة. فماذا قالت؟

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من حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله إلى جميل ألكساندر ترميوتس يوم 12 مارس/آذار 2023 Credit: Facebook

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أقيمت مراسم عقد قران الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في العاصمة عمّان، الأحد، في حضور أفراد العائلة المالكة وشخصيات عالمية بارزة.

وحضر مراسم عقد القران خطيبة ولي العهد رجوة آل سيف، وعدد من الضيوف العرب، منهم نجل ولي العهد البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وقرينة الرئيس المصري انتصار السيسي وابنته آية السيسي.

وقد شاركت الملكة رانيا فرحتها وصور عقد القران مع متابعيها على وسائل التواصل الإجتماعي قائلة: "ها أنا اليوم يا إيمان "أم العروس"، قلبي يزفكِ بالزغاريد، ممتلئ بالرضى عليكِ، وفي عيني دمعة وطَيْفان... جَدُّكِ وجَدُّكِ، ربّ اغفر لهما وارحمهما وأكرم نزلهما. أكاد أراهما والفرح يرقص بينهما، يتمازحان ويضحكان تماماً كما كانا ليلة فَرَحِنا والدكِ وأنا."

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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