التعايش المشترك بأبهى صوره: جمعية الرحمة الإسلامية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في برلمان نيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية جمعية الرحمة الإسلامية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في مبنى برلمان نيو ساوث ويلز.

حضرت الحفل العديد من الشخصيات السياسية والدينية المسيحية والمسلمة.

تخلل الحفل الأناشيد الإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية وتوزيع للهدايا على عدد من الحضور.

حضر هذا الحفل مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية المسلمة والمسيحية، كما تخلله مجموعة من الأناشيد التي قدمتها فرقة أحباب المصطفى.



فرقة أحباب المصطفى Source: SBS افتتح الحفل بالنشيد الوطني والأسترالي وبتلاوة مباركة من القرآن الكريم تبعها كلمة لرئيس جمعية الرحمة الإسلامية السيد شادي الريش إضافة إلى كلمة لوزير التعددية الثقافية مارك كوري ممثلاً رئيس وزراء نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه وكلمات أخرى لعدد من النواب من أبرزهم السيناتور شوكت مسلماني والسيد جهاد ديب.



Source: SBS



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كما قدم إمام جامع الرحمة الشيخ عزام ميستو الهدايا الرمزية لعدد من الشخصيات السياسية التي حضرت الحفل كبادرة شكر ورد جميل لأستراليا عل كل ما تقدمه لشعبها وأبنائها على اختلاف معتقداتهم وأديانهم.





وفي إشارة إلى التعايش الإسلامي المسيحي، كان لافتاً حضور العديد من الشخصيات الدينية المسيحية من أبرزها رئيس الرابطة الكلدانية في أستراليا وبنيوزلندا السيد سمير يوسف ممثلاً المطران مار إميل نونا، إضافة إلى الأب دافيد سميث من الكنيسة الأنجليكانية الأسترالية.



Sheikh Azzam Mesto and Father David Smith Source: SBS والتقى ميكروفون أس بس أس عربي 24 عدداً من المدعوين وفي طليعتهم وزير التعددية الثقافية مارك كوري الذي أثنى على الاحتفال قائلاً أنه ذو أهمية كبيرة لجميع المسلمين الذين تمنى لهم الأفضل في المستقبل.





وبدوره قال الشيخ عزام ميستو أنه تم اختيار مبنى البرلمان الأسترالي لإجراء هذا الحفل لأن البرلمان ممثل منتخب من قبل الشعب، وهذه فرصة لتحية الشعب الأسترالي بأكمله وشكر أعضاء هذا البرلمان واحترامهم ورد الجميل لهم لأن هذه هي مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي.



Celebration of Prophet Mohammads' birth in the Parliamant House by Rahma Islamic Association of Australia Source: SBS



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