رمضان في أستراليا: "بلد متعدد الثقافات يسمح بممارسة الطقوس بِحُرّية "

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اليوم هو أول أيام شهررمضان المبارك فماذا قال أستراليون يتحدثون اللغة العربية عن هذا الشهر الفضيل وأجوائه في أستراليا؟

حل شهر رمضان المبارك اليوم واحتفل المسلمون في مختلف انحاء العالم بقدوم هذا الشهر الفضيل. في أستراليا تشهد المساجد تجمعات وتقام الصلوات ويلتقي الناس والعائلات في جو من الأمان والاستقرار على الرغم من الضغوط المعيشية التي أصبحت ضاغطة في كثير من المجالات.

وقد أجرينا لقاءات مع شخصيات من الجالية العربية في ملبورن حول قدوم شهر رمضان وأجوائه في أستراليا وتصادف شهر الصوم مع الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية.

استمعوا إلى اللقاءات في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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