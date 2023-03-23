رمضان في أستراليا: "بلد متعدد الثقافات يسمح بممارسة الطقوس بِحُرّية "

حل شهر رمضان المبارك اليوم واحتفل المسلمون في مختلف انحاء العالم بقدوم هذا الشهر الفضيل. في أستراليا تشهد المساجد تجمعات وتقام الصلوات ويلتقي الناس والعائلات في جو من الأمان والاستقرار على الرغم من الضغوط المعيشية التي أصبحت ضاغطة في كثير من المجالات.





وقد أجرينا لقاءات مع شخصيات من الجالية العربية في ملبورن حول قدوم شهر رمضان وأجوائه في أستراليا وتصادف شهر الصوم مع الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية.





استمعوا إلى اللقاءات في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل و أندرويد.



