رمضان في ظل الأزمة الاقتصادية: كيف تتكيف العائلات اللبنانية مع الارتفاع الجنوني في الأسعار؟

Lebanon School Crisis

A teacher holds up an Arabic placard that reads: "We don't suffer from a money shortage, but increase in thieves," during a protest outside the Education Ministry in Beirut, Lebanon, Monday, March 6, 2023. Source: AP / Hussein Malla/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية تسبب في ارتفاع جنوني في الأسعار مما سيدفع العائلات نحو "التكيف السلبي" مع هذا التضخم إما عبر تخفيض استهلاكها من الطعام أو الاعتماد على بدائل أقل تكلفة.

قبل أيام من حلول شهر رمضان أعلن رئيس الدولية للمعلومات (نشرة إحصائية محلية) جواد عدرا، على حسابه الخاص عبر "تويتر" أن تكلفة صحن "الفتوش" للشخص الواحد تبلغ 225 ألف ليرة على الأقل.
تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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