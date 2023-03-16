شهر رمضان الفضيل: قادة مسلمون يدعون إلى السلام ونبذ العنصرية والكراهية

Key Points قال سماحة مفتي أستراليا ونيوزلندا الشيخ الدكتور ابراهيم أبو محمد إن شهر الصيام هو القيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران

ذكر سماحة الشيخ الدكتور سليم علوان الحُسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا أن شهر رمضان المبارك هو شهر عظيم

قال سماحة الشيخ حبيب الشاهر امام وخطيب مسجد الامام علي في منطقة فوكنر بملبورن للصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة

وقال سماحة مفتي أستراليا ونيوزلندا الشيخ الدكتور ابراهيم أبو محمد، لإذاعة اس بي أس عربي24، إن شهر الصيام هو القيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطيات."



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"شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى ﷺ وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، فاستقبلوه بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. "



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وذكر سماحة الشيخ الدكتور سليم علوان الحُسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا، لإذاعة أس بي اس عربي24، أن شهر رمضان المبارك هو شهر عظيم خصه الله تعالى من بين اشهر السنة كلها بخصائص وفضائل لم تكن في أي شهر وهو خير الشهور وفيه ليلة القدر وهي خير الليالي عند الله سبحانه وتعالى."





ومن جانبه، قال سماحة الشيخ حبيب الشاهر امام وخطيب مسجد الامام علي في منطقة فوكنر بملبورن، لإذاعة اس بي اس عربي24، للصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها للأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه.





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