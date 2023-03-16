شهر رمضان الفضيل: قادة مسلمون يدعون إلى السلام ونبذ العنصرية والكراهية

Mufti.jpg

سماحة مفتي أستراليا ونيوزلندا الشيخ الدكتور ابراهيم أبو محمد وسماحة الشيخ الدكتور سليم علوان الحُسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا وسماحة الشيخ حبيب الشاهر امام وخطيب مسجد الامام علي في منطقة فوكنر بملبورن

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

يصادف الخميس في الثالث والعشرين من اذار مارس الجاري أول أيام شهر رمضان الفضيل أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

Key Points
  • قال سماحة مفتي أستراليا ونيوزلندا الشيخ الدكتور ابراهيم أبو محمد إن شهر الصيام هو القيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران
  • ذكر سماحة الشيخ الدكتور سليم علوان الحُسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا أن شهر رمضان المبارك هو شهر عظيم
  • قال سماحة الشيخ حبيب الشاهر امام وخطيب مسجد الامام علي في منطقة فوكنر بملبورن للصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة
وقال سماحة مفتي أستراليا ونيوزلندا الشيخ الدكتور ابراهيم أبو محمد، لإذاعة اس بي أس عربي24، إن شهر الصيام هو القيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطيات."
اقرأ المزيد

المسلمون يحتفلون ببداية شهر رمضان حول العالم

"شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى ﷺ وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، فاستقبلوه بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات والتناصح والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. "
اقرأ المزيد

3 عادات صحية في شهر رمضان المبارك!

وذكر سماحة الشيخ الدكتور سليم علوان الحُسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا، لإذاعة أس بي اس عربي24، أن شهر رمضان المبارك هو شهر عظيم خصه الله تعالى من بين اشهر السنة كلها بخصائص وفضائل لم تكن في أي شهر وهو خير الشهور وفيه ليلة القدر وهي خير الليالي عند الله سبحانه وتعالى."

ومن جانبه، قال سماحة الشيخ حبيب الشاهر امام وخطيب مسجد الامام علي في منطقة فوكنر بملبورن، لإذاعة اس بي اس عربي24، للصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها للأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه.

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.

توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم. يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط

 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.
شارك

الأكثر متابعة

08:16
Ambulances arrive at St Vincent's Hospital

تعرفوا على شروط طلب سيارة الإسعاف وتكلفتها في أستراليا

13:00
CHINA IRAN SAUDI ARABIA DIPLOMACY

هل يعتبر نجاح الصين في تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران خسارة لأمريكا في الشرق الأوسط؟

08:51
Unhappy young couple

كيف يمكن حل نزاع الطلاق دون اللجوء الى المحاكم

13:47
dmo

محلل اقتصادي يحذر من تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء: 'قادمون على فترة صعبة اقتصاديا ويجب أن نشد الأحزمة'

Abandoned car on the roadside forest after accident

طفلة تفارق الحياة بعد يومين من حادث أودى بحياة أمها وشقيقها في جنوب غرب سيدني

Australia Drug Seizure

الطلب على المخدرات ما زال قوياً في أستراليا رغم ارتفاع تكلفة المعيشة

Some parts of Queensland have been warned they could be hit by blackouts on Tuesday evening.

رفع أسعار الكهرباء 25% يزيد الضغوط المعيشية على الأستراليين

09:04
r7.jpg

نخبة من النجوم المصريين في أستراليا بهدف إنساني

Latest podcast episodes

2023-03-16_10-50-54.png

قرار وزاري يغير مسار عائلة الى الافضل: لماذا تقف متلازمة داون عائقًا امام الإقامة الدائمة في استراليا؟

Followers of the Sabean Mandaeans faith, a pre-Christian sect that follows the teachings of the Bible's John the Baptist, perform their rituals in the Tigris River during a celebration marking "Banja" or Creation Feast, in central Baghdad, Iraq, Tuesday,

"عيد الخليقة فرصة لتنقية النفوس وتطهير القلوب": كيف تحتفل الطائفة المندائية بأهم أعيادها في أستراليا؟

Candidates.jpg

مرشحون من اصول عربية يتنافسون على مقاعد برلمان نيو ساوث ويلز

TUNISIA-CULTURE-FESTIVAL

"أغنيتك خبز الكلام": مارسيل خليفة يفوز بجائزة محمود درويش للإبداع 2023