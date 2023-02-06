الفنانة العراقية راونا العسكري: الغناء مع الفنان اسماعيل نقلة نوعية في مسيرتي الفنية

singer Rawna

Singer Rawna

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راونا العسكري: "سودتني" أغنية تحمل في طياتها كل عوامل النجاح

ابتدأت حكاية الفنانة الأسترالية من أصول عراقية راونا العسكري مع الفن منذ صغرها حيث كانت تغني في المدرسة وفي البيت وعلى الرغم من انتقالها من العراق إلى أستراليا، ظلت راونا على موعد يومي مع أغاني الزمن الجميل أكانت عراقية أم من بلدان عربية أخرى.
كنت أستمع الى الأغاني وأقلد أصوات الفنانات على غرار أنوار عبد الوهاب وزهور حسين ونانسي عجرم ونوال وغيرهن من الفنانات
فور وصول راونا إلى أستراليا، شاركت في برنامج الهواة “ Mandean Got Talent” لتصل إلى مراحل متقدمة في المباراة.
أما عن أغنية " سودنتني" فقالت راونا إنها في غاية السعادة للغناء مع الفنان الكبير إسماعيل فاضل وهذه الأغنية من كلمات الشاعرة فاطمة الليثي ومن ألحان اسماعيل فاضل.
اختيار اسماعيل فاضل محفز لي لأداء أغان أخري بل أنه أعادني إلى الغناء
وأضافت راونا أن اسماعيل فاضل يؤمن بصوتها وموهبتها وكان عرضه لها بغناء أغنية "سودنتني" مفاجئ ومبعث للفخر.

تحدثت راونا عن أغنيتها الفردية والتي هي بصدد تحضيرها لكنها توقفت لظروف حملها بمولودها الأول.
أما عن راونا الأم فقد شاركت بيت المزيكا بعض من حياتها اليومية وعلاقتها بجنينها وغنائها له.
وتبقى راونا مصممة على تحقيق أمنياتها للغناء بل شجعت كل شخص موهوب بالإيمان بموهبته وبأحلامه والعمل على تحقيقها.
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