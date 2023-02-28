مراجعة لسياسة البنك الاحتياطي الاسترالي: "اليس الهدف الاساسي تحسين الرخاء الاقتصادي لجميع الاستراليين؟"

النقاط الرئيسية: شكك اقتصاديون ومسؤولون بصوابية السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي عقب المراجعة المرتقبة مراجعة لسياسة البنك الاحتياطي الاسترالي

يعتقد خبراء ان المتاجر الكبرى تستفيد من التضخم وترفع الاسعار اكثر مما يجب لا سيما كولز وولورث

كشفت عمليات اختراق عن ثغرات في الامن السيبراني خصوصًا اوبتوس وميديبنك لذلك يجري اعداد ورقة للمناقشة تدعو الى تغييرات تنظيمية بما في ذلك قانون جديد للأمن السيبراني

شكك اقتصاديون ومسؤولون بصوابية السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي وقد بدأ التشكيك ايضا بأعضاء مجلس الدارة انطلاقا من الطرح التالي "من يحكمنا؟"





قدمت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري قراءة اقتصادية اسبوعية، واستهلت مداخلتها عبر برنامج Good Morning Australia بتحديد المعايير التي تتبعها. تقول الحنبوري ان نهج رفع أسعار الفائدة المتكرر والمتتالي لم يأت بالنتيجة المتوقعة فلم يلجم التضخم الذي لم يزل مرتفعًا لا بل زاد الانكماش وزاد الضغط على الأسر الاسترالية التي تحجم عن الأنفاق:





اليس الهدف الاساسي لبنك الاحتياطي الاسترالي تحسين الرخاء الاقتصادي والرفاهية لجميع الاستراليين؟





شرحت الحنبوري أن القرارات التي تتخذ، تترك تأثيرًا مدمرًا على حياة الملايين وهناك علامات استفهام تطرح حول من هم أعضاء هذا المجلس:





هل لديهم الأهلية المطلوبة لاتخاذ قرارات كبيرة بهذا الحجم هل لديهم الخبرة الكافية في الاقتصاد الكلي؟





اما حول تبعات هذه المراجعة، تقول الحنبوري:





" هناك فريق لا يتوقع الكثير في موضوع متابعة نهج رفع اسعار الفائدة وفريق آخر يسأل عن استمرارية مجلس ادارة البنك الاحتياطي في دوره في تحديد معدل النقد ام ينتقل الأمر الى مجموعة من الخبراء"





تشير الحنبوري الى العيوب في طريقة التعاطي مع التضخم خصوصًا ان هناك تغييرات هائلة في سوق العمل حول النقابات والقوانين الصناعية والمقاومة الجماعية اذ تقول:





"هناك من يقترح طرقًا اكثر ابداعًا لادارة التضخم بدل رفع اسعار الفائدة لقتل الانفاق اذ انها مدمرة اجتماعيا وغير عادلة وغير فعالة"



المتاجر الكبرى ورفع الاسعار

يعتقد خبراء ان المتاجر الكبرى تستفيد من التضخم وترفع الاسعار اكثر مما يجب لا سيما متاجر Coles وWoolworths، في ظل طرح تساؤلات حول التربّح من التضخم حيث ارتفعت اسعار متاجر كولز بنسبة 17.1% ومتاجر وولورث بنسبة 14 % على هوامش الربح الاجمالية.





شرحت الحنبوري أنه لا يمكن الجزم أن المتاجر تزيد هامش الربح في غياب الأدلة الكافية على التربح اذ ان المتاجر الكبرى تبذل جهدًا لمنع ارتفاع الاسعار لكن ذلك صعب نظرًا للتكاليف العالية للأجور وتكاليف الخدمات اللوجستية.





تقول الحنبوري:





" ان ارتفاع هوامش صافي الربح في كولز وصل الى 643 مليون دولار مقابل زيادة متواضعة بنسبة 4.1 % في المبيعات حيث ارتفع هامش الربح الاجمالي من 26.1 %الى 26.5 %.بعد حسم الضرائب"





" ارتفع صافي الربح في وولورث بنسبة 14 % الى 907 ملايين في زيادة المبيعات بنسبة 4 %".





تعلل المتاجر هذا التحسن في الارباح بسبب الانخفاض في التكاليف التي رافقت جائحة كورونا حيث استفاد متجر كولز من خفض التكلفة بقيمة 130 مليون دولار، فيما لم يرتفع متوسط هامش الربح في الاعمال التجارية في وولورث اذ ان نمو الارباح تقلص بنسبة 4.5 %.





تشير الحنبوري الى أن النقطة الايجابية تنعكس في بلوغ تضخم البقالة الى ذروته، ولكن هناك ارتفاع يثير القلق في كل مستلزمات الأطفال وكل ما طازج كمشتقات الحليب بسبب زيادة في تكاليف التشغيل انتقلت من موردي المنتجات فضلا عن نقص في المواد والعمالة.





هذا ويتم مناقشة الثغرات في الأمن السيبراني من خلال ورقة مناقشة يتم اعدادها والتي تدعو الى تغييرات تنظيمية بما في ذلك قانون جديد للأمن السيبراني لاستجابة الحكومة للهجمات الالكترونية. ما اهمية الامن السيبراني للشركات وبالتالي للاقتصاد؟









الإجابة في هذه المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

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