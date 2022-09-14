خبير عقاري: "المشتري الان هو الملك" في ظل تقرير يشير لانخفاض قيمة سوق العقارات لأول مرة منذ عامين

النقاط الرئيسية القيمة الإجمالية للعقارات السكنية في استراليا 9.98 تريليون دولار.

تبلغ قيمة سوق العقارات الآن أكثر من أربعة أضعاف قيمة سوق الأسهم الأسترالية

من المتوقع ان تشهد قيمة المنازل الأسترالية المزيد من الانخفاضات مع ارتفاع الفائدة

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي الصادرة لربع العام المنتهي في يونيو الماضي تسجل القيمة الإجمالية للعقارات السكنية في استراليا عند 9.98 تريليون دولار.





ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد الى ان التقرير كشف تراجع قيمة سوق الإسكان بمقدار 162.4 مليار دولار من مستوى قياسي بلغ 10.14 تريليون دولار في ربع مارس بسبب انخفاض أسعار المنازل على خلفية الزيادات السريعة في أسعار الفائدة ،





وأشار عربيد الى ان هذا الانخفاض وبحسب الABS هو أول انخفاض فصلي في القيمة الإجمالية للمساكن السكنية منذ ربع يونيو من عام 2020.





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ومع ذلك ، فإن القيمة الحالية تمثل قفزة كبيرة من 8.8 تريليون دولار المسجل قبل عام واحد فقط.





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ورغم الانخفاض ، تبلغ قيمة سوق العقارات الآن أكثر من أربعة أضعاف قيمة سوق الأسهم الأسترالية وهي أيضًا 15 ضعف القيمة السوقية لشركة Meta المالكة للفيسبوك ، والتي تبلغ حاليًا حوالي 457 مليار دولار أمريكي (666 مليار دولار أسترالي).





ولكن من المتوقع ان تشهد قيمة المنازل الأسترالية المزيد من الانخفاضات نظرًا لانخفاض الأسعار على المستوى الوطني من ذروتها في مارس ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض حتى عام 2023.





ويضيف عربيد ان ولاية نيو ساوث ويلز سجلت أعلى متوسط لسعر المنازل في البلاد عند 1.17 مليون دولار ، تليها ACT (991.500 دولار) وفيكتوريا (938.900 دولار) ، بينما كان اقل متوسط في الإقليم الشمالي (542.100 دولار).





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