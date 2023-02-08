"خففوا نفقاتكم وابحثوا عن بنك افضل": نصائح للتعامل مع الزيادة التاسعة في الفائدة على القروض

أقرأ المزيد رفع سعر الفائدة الأخير ضغطا ماليا اضافيا على أصحاب القروض العقارية

توقع محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي ارتفاعات مستقبلية مع استمرار التضخم في الارتفاع.

- زادت المدفوعات على قرض بقيمة 500000 دولار بمقدار 969 دولارًا شهريًا أو 11.628 دولارًا في السنة.

بدأت البنوك الاربعة الكبرى في استراليا بتمرير الزيادة الاخيرة في نسبة الفائدة على عملائها من اصحاب القروض العقارية.





هذه الزيادة التي تم اعلانها من قبل بنك الاحتياط الاسترالي كانت التسعة على التوالي وكانت بمقدار 25 نقطة أساس والذي رفع نسبة الفائدة من 3.1 في المائة إلى 3.35 في المائة.





و وضع قرار رفع سعر الفائدة الأخير ضغطا ماليا اضافيا على أصحاب القروض العقارية . فمنذ أبريل 2022 - عندما كانت أسعار الفائدة 0.10 في المائة فقط - زادت المدفوعات على قرض بقيمة 500000 دولار بمقدار 969 دولارًا شهريًا أو 11.628 دولارًا في السنة.



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ولكن لا يبدو أن ضغط زيادة الفائدة على وشك الانتهاء ، حيث توقع محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي ارتفاعات مستقبلية مع استمرار التضخم في الارتفاع.





ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد إن قرارات بنك الاحتياط المستقبلية تتوقف على امور عدة محلية ودولية ابرزها "نسبة البطالة والتضخم وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية"





وكانت المعارضة الفدرالية قد طالبت الحكومة باتخاذ خطوات تخفف من حجم المعاناة المالية التي يعاني منها المواطنون. كما دعا حزب الخضر الى اقالة محافظ بنك الاحتياط





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واعتبر عربيد ان كثيرا من الاشخاص "غاضبين من فيليب لو ويعتبرونه مسؤولا عن الضغط الذي يعانون منه"





وينصح عربيد اصحاب القروض العقارية بأن "يتواصلوا مع مصرفهم او مستشارهم المالي للحصول على اتفاق مالي افضل، وان يخففوا من نفقاتهم بشكل كبير"





استمعوا الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات مع تشاد عربيد في الرابط الصوتي أعلاه





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