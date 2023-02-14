أحياء تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال سوريا وتركيا

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال المزيد من الأحياء بعد مرور ما يقرب من أسبوع على الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وأودى بحياة العشرات من الآلاف في كلا البلدين.





وقد كانت الـ72 ساعة التي تلت الكارثة هي الأكثر حسما فيما يتعلق بإنقاذ الناجين.







تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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