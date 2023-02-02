بعد تعهد وزير الدفاع الأسترالي بدعم كييف ضابط سابق يحذر: "على أستراليا أن تحترس في كلامها عن أوكرانيا"

النقاط الرئيسية: تشارك القوات الأسترالية في جهد تدريبي متعدد الجنسيات بقيادة بريطانيا لدعم الجيش الأوكراني

تعلم الدورة التكتيكات الأساسية في ساحة المعركة ومهارات البقاء على قيد الحياة

عسكري سابق يتخوف من تداعيات أي تصريحات "متطرفة" على العلاقات مع الصين

قام نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مالرز ووزيرة الخارجية بيني وونغ بتفقد القوات الأسترالية التي تقوم بتدريب الجنود الأوكرانيين في بريطانيا.





وصرح مارلز بأن مساهمة استراليا تحدث فرقا حقيقيا لناحية تعزيز مهارات المجندين الاوكرانيين، لكنه لم يعلن عن مساعدات عسكرية إضافية.





ويقوم الجنود الأستراليون بتدريب مجندين أوكرانيين من خلال دورات قتالية مكثفة للمشاة في قاعدة عسكرية في جنوب إنجلترا، تُعدّهم للخطوط الأمامية في الحرب الدائرة بين بلادهم مع روسيا.



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من جهتها قالت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ إنها تأثرت جدا بلقائها مع "الأوكرانيين الشجعان الذين أتوا لتعلم مهارات جديدة والدفاع عن بلدهم".





وتغطي الدورة التي تستغرق خمسة أسابيع والتي تشرف عليها القوات الأسترالية والبريطانية التكتيكات الأساسية المطلوبة للبقاء على قيد الحياة في ساحة المعركة، وكيفية التعامل مع أسلحة أساسية مثل تشغيل الطائرات المسيرة، والتصدي لها، وكيفية إخفاء أنفسهم من العدو والتعرف على حقول الألغام والتنقل فيها. كما يغطي التدريب كذلك تصميم الخنادق الروسية.





ولقد أكمل حوالي 10000 أوكراني الدورة التدريبية متعددة الجنسيات. وبينما رحبت أوكرانيا بمساعدة أستراليا في تدريب قواتها، فإنها ما زالت تطالب أستراليا بإرسال المزيد من المعدات العسكرية على وجه السرعة.





وكانت أستراليا قد وافقت في شهر تشرين الأول- أكتوبر الماضي على إرسال 30 مركبة مصفحة إضافية من نوع Bushmasters، مما رفع العدد الإجمالي إلى 90. كما تبرعت أستراليا بست مدافع هاوتزر من طراز M777 و 28 ناقلة جند مدرعة ، بالإضافة إلى أسلحة أخرى.



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هذا ودعا السفير الأوكراني لدى كانبرا، أستراليا للانضمام إلى "تحالف الدبابات" الدولي للدول التي تتبرع بالدبابات لخط المواجهة، معتبرا في حديث مع راديو الأي بي سي، أن ذلك سيحسن من قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها بشكل كبير.





لكن الوزير ريتشارد مارلز قال إن أستراليا سوف تستمر بتقييم المساهمة التي تقدمها وتواصل الحوار مع أوكرانيا ، معتبرا أن مساهمة تدريب المجندين بالوقت الحاضر هي التي تصنع فرقا حقيقيا.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قال الضابط السابق في القوات الجوية الاسترالية السيد عاصم سويد، إن "أستراليا عادة ما تمشي على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب، وان هذه المساعدات العسكرية والتدريبية جزء من موقف أستراليا بشكل عام".





لكن السيد سويد تخوف من أن تؤدي "تصريحات المسؤولين الأستراليين إلى غضب الصين - صديقة روسيا - وتأثير ذلك على العلاقات بين البلدين".





"يجب أن نحترس في الكلام الذي نقوله، ممكن ان نساعد أوكرانيا وممكن أن نكون في صف الغرب، لكن يجب تفادي التهور في التصريحات لأن لسنا بحاجة لمشاكل مع الصين من خلال التصريحات المتطرفة والمبالغ فيها".





واعتبر السيد عاصم سويد أن ما يحصل الآن في الحرب الروسية الأوكرانية هو حرب محاور.



"نعرف أن هذا صراع بين أمريكا والناتو ضد روسيا والصين، ويجب أن نعود إلى زمن الاتحاد السوفياتي الذي خطط الغرب لتفكيكه فورطه في أفغانستان، والشيء نفسه يحصل الآن مع روسيا التي شعرت الولايات المتحدة أنها تهددها اقتصاديا وعسكريا، فارادت إضعافها".



وكانت ألمانيا والولايات المتحدة وعدتا بتزويد أوكرانيا بدبابات وتطالب أوكرانيا حاليا بتزويدها بطائرات مقاتلة.

































استمعوا إلى اللقاء مع الضابط السابق في القوات الجوية الأسترالية السيد عاصم سويد في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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