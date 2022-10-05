SBS Arabic24

روبوتات تحضر البطاطس المقلية: هل تحل التكنولوجيا محل البشر؟

SBS Arabic24

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Credit: Alex Knight/ Unsplash

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نشر في: 6/10/2022 10:12am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 6/10/2022 10:12am
By Petra Taok Al Hindi, Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
بدأت شركة Miso Robotics Inc في جنوب كاليفورنيا في طرح روبوتها Flippy 2 الذي يقوم بقلي البطاطس والبصل والأطعمة الأخرى.

وقد كان الطباخ الآلي قيد التطوير لمدة خمس سنوات وتم طرحه تجاريًا مؤخرًا.

فهل تحل الروبوتات محل اليد العاملة البشرية تدريجيا؟

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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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