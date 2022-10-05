روبوتات تحضر البطاطس المقلية: هل تحل التكنولوجيا محل البشر؟

بدأت شركة Miso Robotics Inc في جنوب كاليفورنيا في طرح روبوتها Flippy 2 الذي يقوم بقلي البطاطس والبصل والأطعمة الأخرى.





وقد كان الطباخ الآلي قيد التطوير لمدة خمس سنوات وتم طرحه تجاريًا مؤخرًا.





فهل تحل الروبوتات محل اليد العاملة البشرية تدريجيا؟





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تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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