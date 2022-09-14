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رجل يمني يؤدي العمرة على روح الملكة إليزابيث الثانية. فما الذي أغضب البعض؟

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Credit: Social media

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نشر في: 14/09/2022 11:05am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 14/09/2022 11:05am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
ظهر مقطع فيديو مصور على وسائل التواصل الإجتماعي لرجل يمني يعتمر وهو يحمل لافتة يقول فيها إنه يهدي العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية.

ألقي القبض على الرجل لاحقا وقالت سلطات الأمن السعودية في بيان عبر حسابها على تويتر إن القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام "ألقت القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بعد قيامه برفع لافتة داخل المسجد الحرام، مخالفا بذلك أنظمة وتعليمات العمرة".

أثار الفيديو غضبا وجدلا واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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فما الذي أغضب البعض؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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