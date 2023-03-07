"أس بي أس عربي 24 تحتفل بعيدها السابع": الإعلامي علي البهنساوي يكشف أسباب إطلاق القناة عام 2016

النقاط الرئيسية تم إطلاق قناة SBS Arabic24 في عام 2016

بدأ البث باللغة العربية في أس بي أس منذ عام 1975

تزامن إطلاق القناة مع ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين من بلدان الشرق الأوسط إلى أستراليا

دور الاعلام في المجتمع والتطورات التي طرأت على وسائل الاعلام موضوع يناقش باستمرار. فمع تطور التقنيات فُتح المجال واسعا أمام كل العاملين في هذا الحقل وأي شخص آخر لديه شغف بصناعة المحتوى وبالاطلاع على ما يدور حوله في هذا العالم.





لم يعد الراديو كما عهدناه من قبل. لم يعد من الضروري امتلاك جهاز خاص بالراديو. فلقد حلت مكانه أجهزة أخرى، تبث وتتلقى الأخبار إن كان بالصوت أو الصورة أو المقالات المكتوبة.





اليوم ومع الاحتفال بتأسيس قناة SBS Arabic24 عن التغييرات التي طرأت على البرنامج العربي في اس بي اس، ولماذا تم تعزيز برنامج اللغة العربية في هذه المؤسسة التي يعود تأسيسها لعام 1975







في عام 2016 أطلقت أس بي أس وبكل فخر قناة SBS Arabic 24 ليتحول البرنامج العربي الذي كان يبث عبر أثير موجات FM و AM منذ عام 1975 إلى قناة تبث باللغة العربية على مدار الساعة، وعلى وسائل الاستماع الحديثة بالإضافة إلى موجة الأف الأم، التي حملت لكم أصواتا عزيزة على مدار أكثر من 48 عاما.



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وبمناسبة احتفال SBS Arabic24 بعيد تأسيسها السابع بعد أن تحولت إلى قناة تبث باللغة العربية على مدار الأربع وعشرين ساعة، تحدثنا مع الإعلامي علي البهنساوي الذي عمل في اس بي اس عربي 24 قبل أن ينتقل ليقدم النشرة الإخبارية المتلفزة على القناة 35 وهي أيضا إحدى قنوات شبكة أس بي أس.





تحدث علي عن أهمية الأس بي أس بشكل عام، والبرنامج العربي بشكل خاص وكيف تطور عبر السنوات، وارجع أسباب إنشاء اس بي اس عربي 24 في عام 2016 إلى زيادة أعداد المهاجرين واللاجئين الذين قدموا إلى أستراليا في عامي 2016 و2017 واحتياجهم إلى المعلومات الضرورية لمساعدتهم في الاستقرار في أستراليا.



"لذلك تطور البث من بث لفترة ساعتين في اليوم إلى 24 ساعة".





ولفت علي البهنساوي إلى أهمية مواكبة التطورات الرقمية والتقنية لتسهيل الوصول إلى المحتوى الذي يريده الناس في وقت يناسبهم.





استمعوا إلى اللقاء في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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