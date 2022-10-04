النقاط الرئيسية النحات وسام إبراهيم يحصل على جائزة مرموقة عن تمثاله المصنوع من البرونز

للنحات وسام إبراهيم العديد من المشاركات في معارض مختلفة هنا في أستراليا وفي العراق أيضا

يقدم النحات وسام دروساً في فن الرسم لطلاب من خلفيات ثقافية مختلفة

حصل النحات العراقي وسام إبراهيم على جائزة مرموقة HIGHLY COMMENDED AWARD في معرض Cardinia Art Show 2022 الذي أقيم مؤخراً في ملبورن عن تمثاله المصنوع من البرونز المسمى The Bodyguard.





للنحات وسام إبراهيم العديد من المشاركات في معارض مختلفة هنا في أستراليا وفي العراق أيضا. وقد ادخل في معارضه تجربة جديدة وفريدة من نوعها وهي نحت شخصيات عن طريق قطع خشبية متفرقة.



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ويقدم النحات وسام دروساً في فن الرسم لطلاب من خلفيات ثقافية مختلفة.





وقال النحات وسام إبراهيم "شارك في المعرض مجموعة من الفنانين من جنوب ملبورن ويبلغ عددهم أكثر من 250 من المشاركين".





وأضاف السيد وسام، لبرنامج أستراليا اليوم، "المعرض متنوع بين الرسم والنحت والفنون التشكيلية الأخرى. أنا فخور جدا لاني المشارك الوحيد الذي قدمت عملا برونزيا في هذا المعرض."



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للنحات وسام إبراهيم صورا وإسهامات مع النحات العراقي الشهير محمد غني حكمت، الغني عن التعريف، الذي نحت تماثيل خالدة لحد الان وتعتبر ايقونات في العراق مثل ساحة كهرمانة وتمثال شهرزاد وشهريار في بغداد ومنحوتات أخرى.





وتحدث وسام عن علاقته بالنحات محمد غني حكمت الذي كان يدعمه خلال مسيرته الفنية قائلا إن حكمت كان "أستاذي ودعمني وشجعني على تغيير مسار دراستي وعملي من الرسم إلى النحت لانه أخبرني ان اكون نحاتا من طريقة عملي."





وشارك النحات العراقي وسام إبراهيم العام الماضي أيضا في معرض فني بمركز Cardinia Cultural Centre Gallery في ملبورن.





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