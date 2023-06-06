"الثقة بالنفس هي الطريق إلى النجاح": اللبنانية الأسترالية آني روز جيتاني تدخل عالم عرض الأزياء في أستراليا

Key Points
- حصلت آني روز على الكثير من الدعم من أهلها في مجال عملها
- تقول آني روز أنها ليست ضد التجميل ولكنها تجد أن المرأة العربية جميلة جداً وتتمتع بالعديد من الصفات وهي ليست بحاجة إلى تغيير ملامحها
- تنصح آني روز المراهقات بعدم مقارنة أنفسهن بالآخرين والتحلي بالثقة بالنفس وحب الذات وعدم التأثر بوسائل التواصل الاجتماعي
في لقاء مع أس بي أس عربي24 تقول عارضة الأزياء اللبنانية الأصل آني روز جيتاني أنها حصلت على الكثير من الدعم من أهلها في مجال عملها ويعود الفضل لهم لما وصلت إليه اليوم.
وتضيف آني روز أن المجتمع العربي يشكل حاجزاً أمام الفتيات اللواتي يحلمن بخوض هذه التجربة. فهو لا يؤمن لهن الدعم والثقة والتشجيع الكافي لدخول عالم الموضة.
ومع تكاثر عمليات التجميل وخاصة في الشرق الأوسط تقول آني روز أنها ليست ضد التجميل ولكنها تجد أن المرأة العربية جميلة جداً وتتمتع بالعديد من الصفات وهي ليست بحاجة إلى تغيير ملامحها وعليها فقط التركيز على النعم التي تتمتع بها "فالجمال ينبع من الداخل".
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وصحيح أنه خلال عرض الأزياء يكون التركيز على التصميم ولكن ترى آني روز أن العارضة تلعب دوراً مهماً جداً في إبراز جمال القطعة وجذب انتباه المشاهد.
وأشارت آني روز أنه خلال عرض الأزياء هي غير ملزمة على ارتداء الملابس إذا كانت لا تتوافق مع قيمها وأخلاقها ولكن عليها كعارضة أن تقوم بالوضعيات التي تطلب منها خلال العرض والتي تتناسب مع الأزياء.
وتقول آني روز أنه هناك مساعي لزيادة التنوع وإشراك أشخاص من خلفيات اجتماعية وعرقية مختلفة في مجال الموضة في أستراليا ولكن الشرق الأوسط لم يتم التطرق له كما يجب وهي تدعو إلى المزيد من العمل على هذه النقطة.
و تنصح آني روز المراهقات بعدم مقارنة أنفسهن بالآخرين والتحلي بالثقة بالنفس وحب الذات وعدم التأثر بوسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياتنا :"الثقة بالنفس هي الطريق إلى النجاح".
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واليوم آني روز تكمل دراستها في جامعة نيو ساوث ويلز وتتخصص بالتصميم وتهدف أن تصبح في المستقبل مخرجة مبدعة.
وفي الوقت نفسه تعمل آني روز على تتطوير عملها في عرض الأزياء وتحلم بأن تصبح عارضة ناجحة وتعمل مع المزيد من المصممين اللبنانيين والمصورين المحترفين و خبراء التجميل ومصففي الشعر.
وفي حديث مع والدة آني روز السيدة ماري جيتاني قالت بأنها لم تتوقع بأن ابنتها ستدخل عالم الموضة يوماً ما فهي كانت طفلة لا تهتم بنفسها وتحب فقط اللعب مع إخوتها.
وأضافت السيدة ماري أنها ربت ابنتها على القيم والعادات اللبنانية وعلى حب العائلة والله، وكانت دائماً ترافق آني روز على عروض الأزياء لأنها كانت تحت السن.
وهي اليوم تثق بآني روز وبالشركات التي تتعامل معها ولكن قلق الأم يكون دائماً موجوداً.
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وأضافت السيدة ماري بأنها لا تمانع بأن تكمل آني روز عملها في مجال الموضة والأزياء وهي تثق بأنها ستحقق النجاح أينما ذهبت.
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