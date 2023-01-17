على غرار حسام حبيب وشيرين: بيكيه يرد على طليقته شاكيرا ويتعاقد مع "كاسيو"

أثار خبر انفصال الفنانة شاكيرا عن زوجها السابق جيرارد بيكيه لاعب كرة القدم بنادي برشلونة الكثير من الجدل خلال نهاية العام الماضي.





ولكن عاد الموضوع للظهور مرة أخرى إلى صفحات الجرائد، بعد أن وقّع بيكيه عقداً مع شركة "كاسيو" للساعات، خلال بث تلفزيوني مباشر، وذلك رداً على هجوم شاكيرا عليه من خلال أغنيتها الأخيرة. .





وهاجمت شاكيرا لاعب كرة القدم في أغنيتها الجديدة (BZRP Music Sessions) من خلال كلمات قالت له فيها، "استبدلتَ سيارة فيراري بسيارة توينغو، وساعة روليكس بساعة كاسيو".





فيا ترى ما لذي حدث؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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