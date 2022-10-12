اهرب من ضجة المدينة وصخب الحياة واكتشف الطاقة الايجابية لتأمل الغابة اليابانية

يشير التقليد الياباني لشينرين-يوكو أو "الاستحمام في الغابة" إلى قضاء الوقت في الطبيعة ، باستخدام جميع الحواس الخمس للتواصل بعناية مع محيطك.





تم تطوير هذه الممارسة في اليابان في ثمانينيات القرن الماضي كمضاد لضغوط الحياة العصرية. نظرًا لأن الدراسات العلمية أثبتت الفوائد الصحية للتعرض للطبيعة ، وقامت الحكومة اليابانية بدمج شينرين يوكو في نظامها الصحي الوطني.





قامت مايومي كاتاوكا من فورست مايندز بتصميم هذا التأمل . وُلدت مايومي في اليابان ، وانتقلت إلى هنا في عام 2003 بعد أن وقعت في حب المناظر الطبيعية الأسترالية. وهي مرشد معتمد لعلاج الغابات وتأخذ الناس في جولات مشي شينرين-يوكو حول الشاطئ الشمالي لسيدني.





Advertisement