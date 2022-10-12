بودكاست التأمل

اهرب من ضجة المدينة وصخب الحياة واكتشف الطاقة الايجابية لتأمل الغابة اليابانية

بودكاست التأمل

اهرب من ضجة المدينة وصخب الحياة واكتشف الطاقة الايجابية لتأمل الغابة اليابانية

اهرب من ضجة المدينة وصخب الحياة واكتشف الطاقة الايجابية لتأمل الغابة اليابانية Credit: element envato

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نشر في: 12/10/2022 11:15am
تقديم: Hana Yassin
المصدر: SBS

Shinrin-yoku هي عبارة يابانية تعني "الاستحمام في الغابة". في تمرين التأمل هذا ، ستقوم برحلة متخيلة عبر غابة جميلة وهادئة.

نشر في: 12/10/2022 11:15am
تقديم: Hana Yassin
المصدر: SBS
يشير التقليد الياباني لشينرين-يوكو أو "الاستحمام في الغابة" إلى قضاء الوقت في الطبيعة ، باستخدام جميع الحواس الخمس للتواصل بعناية مع محيطك.

تم تطوير هذه الممارسة في اليابان في ثمانينيات القرن الماضي كمضاد لضغوط الحياة العصرية. نظرًا لأن الدراسات العلمية أثبتت الفوائد الصحية للتعرض للطبيعة ، وقامت الحكومة اليابانية بدمج شينرين يوكو في نظامها الصحي الوطني.

قامت مايومي كاتاوكا من فورست مايندز بتصميم هذا التأمل . وُلدت مايومي في اليابان ، وانتقلت إلى هنا في عام 2003 بعد أن وقعت في حب المناظر الطبيعية الأسترالية. وهي مرشد معتمد لعلاج الغابات وتأخذ الناس في جولات مشي شينرين-يوكو حول الشاطئ الشمالي لسيدني.

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