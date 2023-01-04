تقرير دولي صادم: انخفاض تحويلات المهاجرين في استراليا الى النصف منذ بدء جائحة كورونا

النقاط الرئيسية كشف البنك الدولي ما يقرب من 1.2 تريليون دولار من التحويلات المالية تدفقت عبر العالم في 2022.

انخفاض مبلغ الأموال التي يرسلها الأشخاص الذين يعيشون في أستراليا لمساعدة العائلة والأصدقاء في البلدان الأخرى بمقدار النصف

تراجع عدد المهاجرين الى استراليا اثناء الوباء وهذا قد يفسر تراجع التحويلات

هو شريان حياة هام للأشخاص الذين يكافحون من أجل البقاء، هو التزام مصدره الحب والانتماء والولاء، هي اموال جمعها اناس بالجهد والتضحيات وسيرسلونها بلا تردد الى الوطن الام لاهاليهم الذين ينتظرونها بفارغ الصبر لتعينهم على عثرات الايام





انها التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون سنويا الى اهاليهم في الوطن الام.





وكشف البنك الدولي ما يقرب من 1.2 تريليون دولار من التحويلات المالية تدفقت عبر العالم هذا العام. وذهبت الغالبية العظمى ((932 مليار)) إلى البلدان ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط حيث كانت هي المصدر الأول للتمويل الخارجي ، أكثر من الاستثمار أو المساعدات الأجنبية.





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وتصدرت الهند قائمة هذا العام ، حيث تلقت 150 مليار دولار من التحويلات المالية ، متقدمة على المكسيك ((89 مليار)) والصين ((76 مليار دولار)) والفلبين ((57 مليار دولار)) ومصر (48 مليار دولارًا).





وعادة ما يتم انفاق هذه الاموال المرسلة لتسديد كلفة الاساسيات مثل الأدوية والإيجار والمدرسة والمرافق والطعام.





ولكن وفي تطور ملفت كشفت الارقام انخفاض مبلغ الأموال التي يرسلها الأشخاص الذين يعيشون في أستراليا لمساعدة العائلة والأصدقاء في البلدان الأخرى بمقدار النصف تقريبًا منذ بدء جائحة فيروس كورونا.





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ويتناقض هذا الانخفاض في التحويلات بشكل صارخ مع اتجاه التحويلات المالية العالمية ، منذ الوباء ، اذ نمت التحويلات على مستوى العالم بنسبة 15 في المائة.





لكن في أستراليا ، وفقًا لشركة WorldRemit وهي منصة رئيسية لتبادل التحويلات ، فقد كان هناك اتجاها معاكسا ففي عام 2019 ، تم إرسال 11 مليار دولار إلى الخارج. وفي العام الماضي ، كان 6 مليارات. وذهب ما يقرب من نصف ذلك إلى خمس دول: الصين والهند وفيتنام والمملكة المتحدة والفلبين.





Source: AAP



ويشرح إيرل ميليفو المدير الإداري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في WorldRemit إن أستراليا "دولة شاذة" من حيث انخفاض نفقات التحويلات المالية.





"علينا أن ننظر في كيفية انتشار الهجرة لأستراليا على مدار 2.5 أو 3 سنوات الماضية. اعتادت أستراليا استقبال الكثير من المهاجرين. اختفى ذلك بشكل أساسي خلال بداية الوباء. لذلك رأينا نصف تراجع. ونشهد انتعاشًا في التحويلات حيث نرى المزيد من المهاجرين يتدفقون مرة أخرى. "





ويضيف ميليفو إن التحويلات المالية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهجرة.





"الهدف الرئيسي للعامل المهاجر ، في الواقع ، هو إرسال الأموال إلى أوطانه. والسبب الحقيقي وراء سفر معظمهم إلى الخارج هو إعالة أسرهم"





وتعتبر يانيكا جروس ، وهي أم لطفلين في ملبورن انها مثال على هذا المهاجر فهي ترسل، جزءًا من راتبها إلى عائلتها في الفلبين ، على الرغم من ضغوطها المالية.





"كنا نراقب أسعار الفائدة ترتفع وتنخفض. علينا أن نتتبع نفقاتنا اليومية والعادية التي نحتاج إلى توفيرها. هذا ليس بالأمر السهل. لكن التحويلات كانت نوعًا ما مثل الثقافة ، جزء من الثقافة الفلبينية ، إنه شيء نشأنا فيه نوعًا ما. لقد قمت بإرسال المزيد بانتظام من حيث مقدار ما يحتاجون إليه. على سبيل المثال ، ساعدت أختي وأخي في تعليمهما. بغض النظر عن المبلغ الذي تقدمه في ذلك الوقت. إنه المبلغ الذي يمكنك توفيره. "









مما وضع مزيدا من الضغط على الجمعيات الخيرية التي تدعم مشاريع انسانية في الوطن الام مثل الصندوق الأسترالي للسيدات اللبنانيات الذي يعمل على جمع تبرعات للعائلة والأصدقاء في لبنان.





وتقول رئيسة الصندوق ريما بالش إن شعب لبنان يكافح من أجل البقاء



"نحن نحاول المساعدة هنا. نحاول المساعدة بالطعام والدواء والإيجار. الوضع صعب جدًا بالنسبة لهم. إنهم شعبي ، وبلدي ، لذلك لن اتركهم ابدا."





ويعد الانهيار الاقتصادي في لبنان ، والذي فاقمه الاضطراب السياسي ، من أسوأ الأزمات المالية في العالم. ووفقاً للأمم المتحدة ، فإن 80 في المائة من الناس هناك يعيشون الآن في فقر.نتيجة لذلك ، أصبحت التحويلات المالية - الأموال الموهوبة من الخارج - ضرورية لبقاء لبنان.





ومن بين الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط ، يحتل لبنان المرتبة الثانية من حيث الاعتماد على التحويلات الخارجية من المواطنين والتي تبلغ 38 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي من تلك المدفوعات ، يسبقها في هذا الواقع تونغا فقط - حيث تشكل التحويلات 50 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.





يوضح ديليب راثا ، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي.





"لقد لاحظنا هذه الظاهرة. البلدان الفقيرة ، والبلدان التي تواجه صعوبات ، وهي تلك التي تعتمد كثيرًا على التحويلات. وهذا يُظهر بشكل أساسي شريان الحياة المالي الذي توفره التحويلات"





ومع التوقعات بأن يشهد العام 2023 مزيدا من عدم الاستقرار المالي العالمي. فان البنك الدولي يتوقع انخفاض معدلات التحويلات بشكل طفيف في عام 2023. لكنه لا يرى أي احتمال لتراجع حقيقي في العقود المقبلة.





ويقول كبير الاقتصاديين في البنك ديليب راثا إن التضخم المرتفع ، وأزمات تكلفة المعيشة في الدول المتقدمة ، لم تمنع المدفوعات إلى حد كبير."حتى عندما يواجه المهاجرون صعوبات ، فإنهم يميلون إلى إرسال الأموال إلى أوطانهم ، إذا لزم الأمر ، عن طريق تقديم تضحيات ؛ عدم تناول ما يكفي من الطعام ، وتخطي وجبة ، وتقاسم السكن ، وحتى العمل في كثير من الأحيان أكثر من المعتاد."





كان هذا التقرير من اعدادعمر دهن لـ SBS News بالتعاون مع SBS Arabic24 و SBS Filipino









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