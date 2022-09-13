الصحفي جوني عبو: اللاجئون السوريون يرمون أنفسهم بالبحر بسبب ظروفهم القاسية

النقاط الرئيسية الصحفي جوني عبو: اللاجئون السوريون المتوفون يرمون أنفسهم بالبحر بسبب ظروفهم القاسية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ستة مهاجرين سوريين بينهم طفلان توفوا من العطش والجوع خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن قارب

كشفت المفوضية أن أكثر من ثلاثين شخصا كانوا على متن القارب، وأشارت إلى أن الناجين البالغ عددُهم 26 شخصاً يتلقون العلاج في بوتسالو في صقلية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ستة مهاجرين سوريين بينهم طفلان توفوا من العطش والجوع خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن قارب.





وكشفت المفوضية أن أكثر من ثلاثين شخصا كانوا على متن القارب، وأشارت إلى أن الناجين البالغ عددُهم 26 شخصاً يتلقون العلاج في بوتسالو في صقلية.



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وجاء في تغريدة أطلقتها ممثلة المفوضية في إيطاليا كيارا كاردوليتي أن "ستة مهاجرين بينهم أطفال ونساء ومراهقون فارقوا الحياة في البحر. ماتوا من العطش والجوع والحروق الشديدة".





وتابعت كاردوليتي "هذا الأمر غير مقبول"، وأضافت "أن تعزيز عمليات الإنقاذ في البحر هو السبيل الوحيد لتجنّب هذه المآسي".





ومن بين الضحايا طفل في عامه الأول وآخر في عامه الثاني وفتى يبلغ 12 عاما وثلاثة بالغين بينهم جدّة وأم، وفق بيان المفوضية السامية للاجئين.





ولم يتم تحديد البلد الذي انطلقوا منه.



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وقال الصحفي الأسترالي من أصل سوري جوني عبو رئيس موقع الناس نيوز الإخباري





إن "هذه مأساة أخرى تضاف إلى مآسي الشعب السوري في السنوات العشر الأخيرة."





وأضاف الصحفي عبو، لبرنامج أستراليا اليوم، أن "لتزايد الهجرة عدة أسباب منها الحرب والتشرد ولجوء مختلف أطياف الشعب السوري إلى بلدان الجوار."





"هؤلاء الناس فروا من الحرب عن طريق ركوب البحر وتعرضهم إلى المخاطر والمغامرة بين الحياة والموت لعلهم يصلون إلى برد الأمان."





وتابع الصحفي جوني عبو أن "الظروف القاسية التي يعيشها اللاجئون في بلدان الجوار هي التي دفعتهم إلى مخاطر البحر."





وبحسب جمعية "ألارم فون" (Alarm Phone)، وهي منظمة غير حكومية تدير خطاً ساخناً للمهاجرين الذين يواجهون صعوبات، هناك 250 شخصا في المياه المالطية يتواجدون على متن سفينة انطلقت من لبنان قبل نحو أسبوع وتعاني من نقص في الوقود.





وجاء في تغريدة للمنظمة أن "الأطعمة والمياه استنفدت قبل يومين. الشخص الذي اتّصل قال إن طفلته رضيعة في شهرها الثالث ماتت للتو من العطش".





وفي الأيام الأخيرة أنقذت سفن تابعة لمنظّمات إنسانية غير حكومية مئات المهاجرين في مياه المتوسط.





وأعلنت المنظمة غير الحكومية "سي ووتش" أن هناك 428 شخصا على متن سفينة "سي ووتش 3" التابعة لها ينتظرون ميناء يستقبلهم.





وكشفت المنظمة أن "السفينة المدنية أنقذت في الأيام الأخيرة مئات الأشخاص الذين كانوا ليرحَّلوا بصورة غير شرعية إلى ليبيا أو ليغرقوا".





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وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قضى 1200 شخص في المتوسط منذ مطلع العام.





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