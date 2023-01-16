"كرة ثلج متدحرجة": هل يتمكن بيروتيه من قيادة حزب الأحرار في انتخابات نيو ساوث ويلز؟

النقاط الرئيسية قال حزب الرماة والصيادين والمزارعين في نيو ساوث ويلزروبرت بورساك، ان بيروتيه "ليس فوق القانون" وطلب جلسة استماع عاجلة لفحص أهلية الرجل البالغ من العمر 40 عامًا للبقاء في منصب رئيس الحكومة في الولاية.

قال المدعي العام مارك دريفوس إنه "يرحب بتعبير بيروتيه عن أسفه" وذلك أثناء خطاب له في حدث للجالية اليهودية في ملبورن.

قال رئيس تحرير صحيفة التلغراف في أستراليا، أنطوان القزي، في حديث لأس بي أس عربي24 ان ما يحدث "كرة ثلج" مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيه سياسيو الولاية لفضائح أطاحت بهم من مناصبهم.

كرر رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه مرة أخرى اعتذاره عن ارتداء زي نازي في عيد ميلاده الحادي والعشرين واصفاً تصرفه وقتئذ بالـ "ساذج".





وتابع قائلاً في مؤتمر صحافي: "لقد ارتكبت خطأ في الحادي والعشرين من عمري. الشخص الذي أنا عليه اليوم ليس الشخص الذي كنت عليه في ذلك الوقت. ينضج الإنسان خلال رحلة حياته وهذا ما حدث معي بالضبط."





ورداً على أسئلة من صحافيين تساءلوا عما اذا كان من حضور حفل عيد ميلاده قبل 19 عاماً من أفراد حزب الأحرار اليوم، قال بيروتيه انه "لا يستطيع تذكر ذلك".





ومن جانبه، قال حزب الرماة والصيادين والمزارعين في نيو ساوث ويلزروبرت بورساك، ان بيروتيه "ليس فوق القانون" وطلب جلسة استماع عاجلة لفحص أهلية الرجل البالغ من العمر 40 عامًا للبقاء في منصب رئيس الحكومة في الولاية.





وفي غضون ذلك، قال المدعي العام مارك دريفوس إنه "يرحب بتعبير بيروتيه عن أسفه" وذلك أثناء خطاب له في حدث للجالية اليهودية في ملبورن.



Shadow Attorney General Mark Dreyfus. Source: AAP واستطرد قائلاً: "إنها مسألة اتفاق بين الحزبين في بلدنا أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتثقيف الأستراليين وخاصة الشباب حول الهولوكوست والشر الذي عاشه العالم في ذلك الوقت."





وأعرب قادة من الجالية اليهودية عن "صدمتهم" مما قام به بيروتيه وقال الدكتور بيني مونهيت من منظمة خدمة الجالية اليهودية B'nai B'rith Australia ان بيروتيه "لم يفكر في خياراته."





وأضاف: "يمكننا أن نرى أنه حتى السياسيين في بعض الأحيان يقومون بأشياء سخيفة. نحن بحاجة لمزيد من التعليم وفهم احتياجات مجتمعنا. من المدرسة إلى مكان العمل ووسائل التواصل الاجتماعي."





وقال رئيس تحرير صحيفة التلغراف في أستراليا، أنطوان القزي، في حديث لأس بي أس عربي24 ان ما يحدث "كرة ثلج" مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيه سياسيو الولاية لفضائح أطاحت بهم من مناصبهم.





وتابع قائلاً :"نذكر جون بروغدين زعيم المعارضة الذي استقال من منصبه لما نُسب إليه من حديث وصف فيه زوجة بوب كار بأنها مستوردة من ماليزيا وعليها العودة إلى بلادها."



رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس برجكليان Source: AAP وصولاً إلى رئيس حكومة نيو ساوث ويلز السابق باري اوفاريل الذي استقال من منصبه بعد قبوله لهدية كناية عن قنية نبيذ ثمنها 3000 دولار خلافاً للقواعد المعمول بها. وذكر أيضاً القزي مثال زعيمة المعارضة العمالية جودي مكاي التي استقالت من منصبها وأيضاً رئيسة حكومة الولاية السابقة غلاديس برجكليان والتي استقالت من منصبها في 2021 بعد تحقيقات لهيئة مكافحة الفساد حول شبهات منحها لتسهيلات لصديقها السابق النائب داريل مغواير.





ومن النقاط الهامة التي أثارها القزي مسألة الصراعات داخل الحزب الواحد: "الصراعات ليست فقط مع الأعداء ولكن داخل البيت الواحد, مثلما دمر حزب العمال نفسه بصراعاته الداخلية بعد رحيل بوب كار. قصة بيروتيه نابعة من داخل الحزب. منذ البداية تعرض لانتقادات وخاض معارك مع الإعلام سيما شبكة الاي بس سي والحديث عن تدينه وعدد أطفاله."





استمعوا إلى المقابلة مع رئيس تحرير صحيفة التلغراف أنطوان القزي في الملف الصوتي أعلاه.



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