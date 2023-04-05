طبق الشوربة: هل هو الطبق الأكثر شعبية في رمضان؟

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Credit: Ella Olsson/ Unsplash

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

تختلف طريقة الأكل في رمضان حيث تظهر أطباق وتختفي أطباق أخرى من على المائدة. تختفي المأكولات البحرية من على مائدة معظم العائلات وتظهر التمور والأكلات المعدة بعناية للتجمعات العائلية التي تحلو في شهر الصوم.

ولكن يظل طبق الشوربة على رأس قائمة الأطعمة الرمضانية حيث لا تكتمل وجبة الإفطار إلا بوجوده حيث يتم تناوله قبل الطبق الرئيسي.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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